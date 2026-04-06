UDARILI GDE NAJVIŠE BOLI: Katanac za Pazarce, zabrana za Grobare!

ODLUKA je pala!

Foto: ATA images

Utakmica poslednjeg kola regularnog dela Superlige Srbije između Novog Pazara i Partizana biće odigrana bez prisustva publike.

Kako prenosi Mocart sport, Disciplinska komisija je zatvorila do daljeg stadion Novog Pazara zbog navijačkih ispada na utakmici sa Crvenom zvezdom.

I tako će biti sve dok se ne donese konačna odluka oko toga kakva čeka kazna plavo-bele.

Svakako, i da nije zatvoren stadion, Grobari zbog ispada na poslednjem večitom derbiju ne mogu na dva gostovanja.

Prvo je bilo u Lučanima, a drugo se odrađuje u Novom Pazaru.

