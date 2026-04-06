uživoBUKTI RAT NA BLISKOM ISTOKU: Iran odbija da otvori Ormuski moreuz; Hezbolah izvršio snažan napad (VIDEO)
RAT na Bliskom istoku ušao je u 38. dan, a region je i dalje pogođen nasiljem i eskalacijom, dok međunarodna zajednica pokušava da reaguje
Trampov rok od 48 sati polako ističe
Sjedinjene Države, Iran i grupa regionalnih posrednika razgovaraju o uslovima za potencijalni 45-dnevni prekid vatre koji bi mogao da dovede do trajnog okončanja rata, rekla su za Axios četiri izvora iz SAD, Izraela i regiona koji su upoznati sa pregovorima.
Ima povređenih u napadu na UAE
U glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, Abu Dabiju, vlasti su saopštile da je jedna osoba zadobila povrede od šrapnela nakon presretanja iranske rakete iznad gradskog naselja Musafa. Navodno je reč o državljaninu GAne.
Napad se dogodio blizu vazduhoplovne baze Al Dafra, u kojoj se nalaze američke snage i koju je Iran više puta ciljao tokom rata.
Prijave o šteti nakon najnovijeg napada na Haifu
Spasilačke službe tvrde da je "šteta nastala usled očiglednih udara kasetne municije" u Haifi, nakon najnovijeg iranskog napada.
Snimci pokazuju da je jedan od udara izazvao požar u automobilu, dok je drugi prevrnuo vozilo.
Nema neposrednih izveštaja o povređenima.
Iran odbija da otvori Ormuski moreuz
Izgleda da je Iran kategorično odbacio zahteve Donalda Trampa za otvaranje Ormuskog moreuza, nakon što je američki predsednik izrekao pretnju punu psovki da će eskalirati napade.
Nalog koji se pripisuje mornarici Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) navodi u objavi na X: "Ormuski moreuz se nikada neće vratiti u svoje pređašnje stanje, posebno za Ameriku i Izrael. Mornarica IRGC je u procesu završetka operativnih priprema za najavljeni plan iranskih zvaničnika za novi poredak u Persijskom zalivu."
Novi napad na Haifu
Nakon što su spasilačke službe saopštile da su iz ruševina u Haifi izvukli dva beživotna tela, stigla je vest da je u toku akcija "nakon dojave o udaru kasetnim bombama".
Ima mrtvih u napadu na Izrael
Tela dve osobe izvučena su ispod ruševina na mestu pada iranske balističke rakete u Haifi, saopštile su spasilačke službe.
Vatrogasno-spasilačka služba kaže da su, nakon višesatnih napora zajedno sa Komandom unutrašnjeg fronta, snage "spasile dve zarobljene osobe koje su pronađene ispod ruševina bez znakova života".
"Spasilačke operacije i pokušaji su i dalje u toku u nastojanju da se dođe do još dve zarobljene/nestale osobe", navodi služba.
