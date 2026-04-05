Košarka

PROBLEM ZA HAPOEL: Povredio se Vasilije Micić, neizvestan za završnicu Evrolige

Časlav Vuković

05. 04. 2026. u 22:05

VELIKI problem zadesio je Hapoel pred poslednje duplo kolo u Evroligi, ali i preostala dva meča.

Povredu kolena na treningu je doživo srpski košarkaš Vasilije Micić. On je otputovao u Minhen na preglede, prenose izraelski mediji.

Njegov nastup naredne nedelje u najelitnijem takmičenju je neizvestan. Očekuje se povratak u Sofiju, posle čega će biti jasnija slika o tome da li će moći da bude na raspolaganju Dimitrisu Itudisu.

Hapoel se bori za plej-of Evrolige i svaki igrač mu je bitan. Tim iz Tel Aviva najpre u utorak od 18 časova dočekuje Fenerbahče u glavnom gradu Bugarske, a potom u četvrtak na istom mestu od 18.30 igra protiv Olimpijakosa.

Izraelski klub je trenutno peti na tabeli sa učinkom 21-13, ali ima utakmicu manje koji igra 12. aprila od 21.15 protiv Makabija u Beogradu. U poslednjem kolu 17. aprila gostuje Monaku.

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

