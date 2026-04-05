PROBLEM ZA HAPOEL: Povredio se Vasilije Micić, neizvestan za završnicu Evrolige
VELIKI problem zadesio je Hapoel pred poslednje duplo kolo u Evroligi, ali i preostala dva meča.
Povredu kolena na treningu je doživo srpski košarkaš Vasilije Micić. On je otputovao u Minhen na preglede, prenose izraelski mediji.
Njegov nastup naredne nedelje u najelitnijem takmičenju je neizvestan. Očekuje se povratak u Sofiju, posle čega će biti jasnija slika o tome da li će moći da bude na raspolaganju Dimitrisu Itudisu.
Hapoel se bori za plej-of Evrolige i svaki igrač mu je bitan. Tim iz Tel Aviva najpre u utorak od 18 časova dočekuje Fenerbahče u glavnom gradu Bugarske, a potom u četvrtak na istom mestu od 18.30 igra protiv Olimpijakosa.
Izraelski klub je trenutno peti na tabeli sa učinkom 21-13, ali ima utakmicu manje koji igra 12. aprila od 21.15 protiv Makabija u Beogradu. U poslednjem kolu 17. aprila gostuje Monaku.
