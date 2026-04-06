OFK BEOGRAD SE VRAĆA KUĆI! Ponovo radi Omladinski stadion, u četvrtak veliki povratak "romantičara"!

Sportski direktor OFK Beograda Andrej Mrkela izjavio je da je povratak "romantičara" na Omladinski stadion na Karaburmi bitna stvar za srpski fudbal.

Fudbaleri OFK Beograda će sve naredne utakmice kao domaćini igrati na svom Omladinskom stadionu.

Rukovodstvo OFK Beograda je rekonstruisalo stadion, a postavljene su nove stolice na tribinama, obnovljena VIP loža, LED reflektori...

"Bitan momenat za svakog navijača i ljubitelja OFK Beograda, bitna stvar i za srpski fudbal, posle više od 10 godina na Karaburmu se vraća Superliga, a klub posle dve godine igranja na 'strani' ponovo će svoje domaće utakmice igrati u svom domu", istakao je Mrkela.

Fudbaleri OFK Beograda će u četvrtak od 19 časova na renoviranom Omladinskom stadionu dočekati Radnik u utakmici 30. kola Superlige Srbije.

"Velika stvar i za sve nas u klubu, mnogo je urađeno u prethodne tri godine, i renoviranje stadiona uz rezultate koje pravimo je još jedan dokaz da ova uprava radi dobar posao", dodao je sportski direktor OFK Beograda.

Mrkela je istakao da je ponosan na sve u klubu.

"Znam koliko je truda u sve ovo uloženo i mogu da budem ponosan na sve nas u klubu. Pozivam navijače da u što većem broju dođu na otvaranje jednog novog poglavlja u istoriji kluba.Takođe i da pozdrave igrače i stručni stab koji su i ove sezone izborili plasman u plej-of i pruže vetar u leđa pred izazove koji nas očekuju", zaključio je Mrkela.

Tabela Superlige Srbije

Ako vas sport zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.



Bonus video: Crnogorske olimpijske igre - takmičenje u lenjosti

