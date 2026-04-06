Politika

OGLASILO SE VJT: Stigao obdukcioni zapisnik o smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu

В. Н.

06. 04. 2026. u 13:51

VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu danas je stigao obdukcioni zapisnik sa toksikološkom analizom Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u vezi sa smrću 25-godišnje Milice Živković 26. marta 2026. godine.

ОГЛАСИЛО СЕ ВЈТ: Стигао обдукциони записник о смрти студенткиње на Филозофском факултету

VJT Beograd

U saopštenju VJT navodi se da nalazi ukazuju da je smrt nastupila usled povreda nastalih padom sa visine, dok toksikološkim analizama nije detektovano prisustvo lekova ili drugih psihoaktivnih supstanci.

- Više javno tužilaštvo u Beogradu nastavlja predistražni postupak povodom smrti M.Ž. i okolnosti pod kojima je došlo zapaljenja pirotehničkih sredstava na V spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta oko 22:40 časova, te utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih lica u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu - navodi se u saopštenju.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
