NEVERICA NA ITIHADU! Najbolji igrač Mančester sitija odlazi iz kluba

06. 04. 2026. u 12:00

Kapiten fudbalskog kluba Mančester siti Portugalac Bernardo Silva napustiće engleski klub na kraju sezone, potvrdio je pomoćni trener ekipe sa Itihada Pep Lijnders, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Silva (31) ima ugovor sa klubom iz Mančestera do 30. juna ove godine.

- Bernardo Silva je jedinstven. Način na koji kontroliše igru, način na koji se krece, način na koji prima i vodi loptu, način na koji vidi rešenja... Tek kada ne bude igrao, shvatićete koliko vam nedostaje. Zamislite jedan meč, a tek celu sezonu. Svaka priča, ma koliko dobra bila, jednom mora da se završi. Nadam se da će Bernardo da uživa u poslednjih nekoliko nedelja u dresu Sitija i da će imati lep oproštaj. Sve je to zaslužio - rekao je Lijnders.

Silva je u Mančester siti stigao 2017. godine iz Monaka. On je za engleski klub odigrao 450 utakmica i postigao je 76 golova. Portugalski fudbaler je sa Mančester sitijem osvojio 18 trofeja.

Silva je kapitenu traku Mančester sitija preuzeo na početku ove sezone posle odlaska Kevina de Brujnea.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Drugi pišu

IZAZOV ZA SRPKINJE: Naša podmlađena ženska rukometna reprezentacije ne traži izgovore uoči duela sa Litvanijom

KOGA nema, bez njega se mora i - može. Selektorka rukometašica Sandra Kolaković ne želi da razmišlja o povređenim devojkama, već se trudi da mlade igračice što bolje pripremi za mečeve odluke u kvalifikacijama za EP od 3. do 20. decembra 2026. u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Naše dame u četvrtak (18.40) u Klaipedi izlaze na megdan Litvaniji, a u nedelju (18.00) u Novom Sadu dočekuju Ukrajinu.

ČETIRI GODINE POSLE RAZVODA: Šta je rekla Danica- srela se sa Lazarom

ČETIRI GODINE POSLE RAZVODA: Šta je rekla Danica- srela se sa Lazarom