Svet

IZRAELCI UBILI POLITIČARA KOJI JE BIO PROTIV HEZBOLAHA I NJEGOVU ŽENU: Komšije opisale detalje horora

М.А.С.

06. 04. 2026. u 14:05

BRDOVITI libanski hrišćanski gradić istočno od Bejruta, zavijen je u crno nakon što je danas izraelska raketa pogodila stambenu zgradu, usmrtivši političara protivnika Hezbolaha, njegovu suprugu i još jednu ženu.

Foto: Profimedia

Izrael je saopštio da je cilj bio pripadnik Hezbolaha, ali je stan na trećem spratu bio prazan.

Udar je razneo zidove i prozore na spratu ispod, pri čemu su poginuli Pjer Mouavad, funkcioner Libanskih snaga, hrišćanske političke partije koja se protivi grupi Hezbolah koju podržava Iran, kao i njegova supruga Flavija Mouavad.

 - Ovo je prvi put da se ovako nešto dogodilo ovde - rekla je porodična prijateljica Nadin Nameh, pa dodala: „Uvek smo se ovde osećali bezbedno.“

Komšije su plakale ispred urušenih stanova dok su ekipe uklanjale ruševine.

 - Ljudi koji ovde žive su protiv nasilja. Ne žele ovaj rat - rekao je opštinski zvaničnik Pjer Said.

Izrael je saopštio da istražuje navode da je više civila stradalo. 

(AP)

BONUS VIDEO: Bejrut posle eksplozije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
