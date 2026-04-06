IZRAELCI UBILI POLITIČARA KOJI JE BIO PROTIV HEZBOLAHA I NJEGOVU ŽENU: Komšije opisale detalje horora

BRDOVITI libanski hrišćanski gradić istočno od Bejruta, zavijen je u crno nakon što je danas izraelska raketa pogodila stambenu zgradu, usmrtivši političara protivnika Hezbolaha, njegovu suprugu i još jednu ženu.

Izrael je saopštio da je cilj bio pripadnik Hezbolaha, ali je stan na trećem spratu bio prazan.

Udar je razneo zidove i prozore na spratu ispod, pri čemu su poginuli Pjer Mouavad, funkcioner Libanskih snaga, hrišćanske političke partije koja se protivi grupi Hezbolah koju podržava Iran, kao i njegova supruga Flavija Mouavad.

- Ovo je prvi put da se ovako nešto dogodilo ovde - rekla je porodična prijateljica Nadin Nameh, pa dodala: „Uvek smo se ovde osećali bezbedno.“

Komšije su plakale ispred urušenih stanova dok su ekipe uklanjale ruševine.

- Ljudi koji ovde žive su protiv nasilja. Ne žele ovaj rat - rekao je opštinski zvaničnik Pjer Said.

Izrael je saopštio da istražuje navode da je više civila stradalo.

