GARAŽA PRAVO MESTO ZA UBISTVO: Počelo ponovljeno suđenje za likvidaciju Bojana Mirkovića u "Belvilu"

PONOVLjENO suđenje za ubistvo Bojana Mirkovića 20.11.2020. godine u neselju Belvil Lazaru Tejiću, Ivanu Nikčeviću, Bojanu Kovačeviću i Dušanu Kokorušu počelo je u petak u Višem sudu u Beogradu uvodnim izlaganjima. Oni se terete za teško ubistvo na podmukao način u saizvršilaštvu, a Tejić i za nedozvoljeno nošenje pištolja sa prigušivačem.

Postupajući tužilac Irena Bijeloš kazala je da će dokazati da su oni postupali po unapred dogovorenom delovanju.

- Ovaj događaj nije rezultat slučajnosti, niti trenutne odluke, već praćenja i čekanja pravog trenutka. Pokazaćemo da se podmuklost ogleda u prikrivenom i planskom postupanju okrivljenih, koji su postavljanjem GPS uređaja ispod vozila oštećenog pratili njegovo kretanje i utvrdili navike. Izbor garaže kao izbor mesta izvršenja nije slučajan, jer je to prostor u kojem nema svedoka, nema pomoći oštećenom, a napad je moguće izvršiti iznenada. Taj ambijent pojačava prikrivenost i iznenađenje, a čekanje žrtve ukazuje na korišćenje momenata kada je opuštena - kazala je tužilac Bjeloš.

Ona je naglasila da sam napad nije započet u sukobu, već u trenutku kada žrtva nije imala mogućnost da se odbrani i kada je dolazila iz prodavnice noseći kese sa namirnicama.

- Izvršilac, okrivljeni Tejić ne deluje spontano, već bira momenat iznenađenja. Radnje ostalih okrivljenih nisu izolovane, niti slučajne, već nabavka GPS uređaja, telefona, kartica, njihova kretanja i sastanci predstavljaju jednu celinu u dogovoru da se aktivno učestvuje u izvršenju ubistva Bojana Mirkovića. Bez Nikčevića koji je pribavio opremu, Tejić ne bi imao potrebne informacije o kretanju oštećenog. Time on postaje karika koja omogućava precizno planiranje i postaje saizvršilac - navela je tužilac.

Kazala je i da će analizom kretanja i sastankom u Dobanovcima, gde su bili u isto vreme na osnovu podataka telefona, dokazati njihovu koordinaciju i da nema slučajnosti, već da je sve zajednički dogovor.

- Ponašanje okrivljenih posle izvršenja krivičnog dela na Zlatiboru i pokušaj bekstva preko Loznice potvrđiju nameru da izbegnu krivičnu odgovornost. Nejasnoća motiva, ne umanjuje njihovu krivičnu odgovornost. Odlučujući je umišljaj, svest i volja da se oduzme život, a nabavka uređaja, praćenje, izviđanje i organizacija bekstva ukazuju na zajednički umišljaj svih okrivljenih - završila je Irena Bjeloš uvodnu reč.

Branioci okrivljenih sa druge strane osporavali su činjenični opis krivičnog dela iz optužnice i pravnu kvalifikaciju da je u pitanju teško ubistvo na podmukao način u saizvršilaštvu. Svi su ostali pri predloženim dokazima, koji se iz prvog suđenja nalaze u spisima.

Kovačevićev branilac naveo je da se kaže da je on sa Tejićem obilazio lokaciju 4. i 8. novembra, ali da trasa kuda je prolazio autom tada nema nikakve veze sa zgradom gde je Mirković živeo i ulazom u garažu.

Nikčevićev branilac osporavala je da je on bio u Dobanovcima i da je Tejiću davao uputstva kako se koristi GPS, dok je Tejićev advokat Ana Nikolić osporavala da je on imao dogovor sa drugima i ukazala na upitnost podmuklosti prilikom ubistva na šta je ukazala i Apelacija ukidajući prvu presudu.

Kokorušev branilac Jelena Stojić uz sve to rekla je da on nije saizvršilac u ubistvu i da može da odgovara samo za pomoć posle izvršenja krivičnog dela, ako tužilaštvo dokaže umišljaj i da je znao šta je Tejić uradio kada ga je odvezao na Zlatibor.