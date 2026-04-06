GARAŽA PRAVO MESTO ZA UBISTVO: Počelo ponovljeno suđenje za likvidaciju Bojana Mirkovića u "Belvilu"
PONOVLjENO suđenje za ubistvo Bojana Mirkovića 20.11.2020. godine u neselju Belvil Lazaru Tejiću, Ivanu Nikčeviću, Bojanu Kovačeviću i Dušanu Kokorušu počelo je u petak u Višem sudu u Beogradu uvodnim izlaganjima. Oni se terete za teško ubistvo na podmukao način u saizvršilaštvu, a Tejić i za nedozvoljeno nošenje pištolja sa prigušivačem.
Postupajući tužilac Irena Bijeloš kazala je da će dokazati da su oni postupali po unapred dogovorenom delovanju.
- Ovaj događaj nije rezultat slučajnosti, niti trenutne odluke, već praćenja i čekanja pravog trenutka. Pokazaćemo da se podmuklost ogleda u prikrivenom i planskom postupanju okrivljenih, koji su postavljanjem GPS uređaja ispod vozila oštećenog pratili njegovo kretanje i utvrdili navike. Izbor garaže kao izbor mesta izvršenja nije slučajan, jer je to prostor u kojem nema svedoka, nema pomoći oštećenom, a napad je moguće izvršiti iznenada. Taj ambijent pojačava prikrivenost i iznenađenje, a čekanje žrtve ukazuje na korišćenje momenata kada je opuštena - kazala je tužilac Bjeloš.
Ona je naglasila da sam napad nije započet u sukobu, već u trenutku kada žrtva nije imala mogućnost da se odbrani i kada je dolazila iz prodavnice noseći kese sa namirnicama.
- Izvršilac, okrivljeni Tejić ne deluje spontano, već bira momenat iznenađenja. Radnje ostalih okrivljenih nisu izolovane, niti slučajne, već nabavka GPS uređaja, telefona, kartica, njihova kretanja i sastanci predstavljaju jednu celinu u dogovoru da se aktivno učestvuje u izvršenju ubistva Bojana Mirkovića. Bez Nikčevića koji je pribavio opremu, Tejić ne bi imao potrebne informacije o kretanju oštećenog. Time on postaje karika koja omogućava precizno planiranje i postaje saizvršilac - navela je tužilac.
Kazala je i da će analizom kretanja i sastankom u Dobanovcima, gde su bili u isto vreme na osnovu podataka telefona, dokazati njihovu koordinaciju i da nema slučajnosti, već da je sve zajednički dogovor.
- Ponašanje okrivljenih posle izvršenja krivičnog dela na Zlatiboru i pokušaj bekstva preko Loznice potvrđiju nameru da izbegnu krivičnu odgovornost. Nejasnoća motiva, ne umanjuje njihovu krivičnu odgovornost. Odlučujući je umišljaj, svest i volja da se oduzme život, a nabavka uređaja, praćenje, izviđanje i organizacija bekstva ukazuju na zajednički umišljaj svih okrivljenih - završila je Irena Bjeloš uvodnu reč.
Branioci okrivljenih sa druge strane osporavali su činjenični opis krivičnog dela iz optužnice i pravnu kvalifikaciju da je u pitanju teško ubistvo na podmukao način u saizvršilaštvu. Svi su ostali pri predloženim dokazima, koji se iz prvog suđenja nalaze u spisima.
Kovačevićev branilac naveo je da se kaže da je on sa Tejićem obilazio lokaciju 4. i 8. novembra, ali da trasa kuda je prolazio autom tada nema nikakve veze sa zgradom gde je Mirković živeo i ulazom u garažu.
Nikčevićev branilac osporavala je da je on bio u Dobanovcima i da je Tejiću davao uputstva kako se koristi GPS, dok je Tejićev advokat Ana Nikolić osporavala da je on imao dogovor sa drugima i ukazala na upitnost podmuklosti prilikom ubistva na šta je ukazala i Apelacija ukidajući prvu presudu.
Kokorušev branilac Jelena Stojić uz sve to rekla je da on nije saizvršilac u ubistvu i da može da odgovara samo za pomoć posle izvršenja krivičnog dela, ako tužilaštvo dokaže umišljaj i da je znao šta je Tejić uradio kada ga je odvezao na Zlatibor.
ODJEKNULA EKSPLOZIJA U ZEMUNU: Ima povređenih, buknula vatra, službe na terenu
05. 04. 2026. u 20:15
ŽELEZNIČKA NESREĆA: Putnički voz na pruzi Subotica-Beograd iskliznuo iz šina
05. 04. 2026. u 15:36
KRENULO CELO BRDO: Veliki odron u Polumiru na Ibarskoj magistrali kod Kraljeva
05. 04. 2026. u 06:56
UDES NA MOSTARSKOJ PETLjI: Povređen motociklista, stvaraju se veliki zastoji
04. 04. 2026. u 20:28
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
