"TI SI RUSKINJA, ZA TEBE NE MOŽE"! Sportski svet zanemeo pred vestima iz Milana

DISKRIMINACIJA Rusa se nastavlja!

Foto: Profimedia

Naime, od početka rata u Ukrajini, ruski sportisti su pogođeni brojnim sankcijama. Ali priča iz Milana, odnosno sa aerodroma je zgrozila sve one koji su istinski ljubitelji sporta. A sve se desilo tokom, odnosno nakon Zimskih olimpijskih igara.

Ruska klizačica Adelija Petrosjan tvrdi da je tada imala neprijatno iskustvo na milanskom aerodromu. Sportiskinji je odbijena kupovina nakita, a prodavačica je kao razlog navela njeno rusko državljanstvo.

- Želela sam da kupim minđuše i prsten. Devojka me je pitala za pasoš, videla ovaj crveni, bordo pasoš i rekla: "Ne možemo da prodajemo ljudima iz Rusije". Pomislila sam: u redu, letimo sa Olimpijskih igara, imam prijatelja iz Gruzije, sada ću ga dovesti i on će kupiti. Izvadio je pasoš i kartu za ukrcavanje. Devojka je rekla: "Mnogo mi je žao, vi letite za Moskvu, ni ja vama ne mogu da prodam" - rekla je Petrosjan, a prenosi "Slobodna Dalmacija.hr".

Inače, Petrosijan se takmičila na Zimskim olimpijskim igrama održanim u italijanskim gradovima Milanu i Kortini. Nastupila je kao "individualna neutralna sportistkinja“ zbog ograničenja učešća sportista iz Rusije na Olimpijskim igrama usled agresije na Ukrajinu. Adelija je takmičenje završila na šestom mestu u ženskoj pojedinačnoj konkurenciji.

