ĐOKIĆ, SINANI I EKIPA OD BLOKADERA PRAVE ZOMBIJE Psiholog za Novosti upozorava: "Tu vlada psihologija mase, uradiće sve"

POLITIČAR Vladan Đokić i političar Danijel Sinani iskoristili su poverenje studenata i svoju poziciju da od njih naprave jurišnu pešadiju koja će bez pogovora rušiti ustavni poredak, deliti društvo, brisati čak i odgovornost za smrt studentkinje Filozofskog fakulteta.

Sagovornica Novosti psiholog Tatjana Subotić objasnila je kako funkcionišu ovakve grupe i koliko sa svojim sektaškim fanatizmom predstavljaju temiranu bombu našeg društva, koja svakog časa može eksplodirati i napraviti ono što smo kao tragičnu uvertiru mogli videti na petom spratu Filozofskog fakulteta.

Svo ludilo i mržnja, fanatično verovanje mnogim "đokićima" i "sinanijima" odnelo je život studentkinje Milice Ž. (25), a onda beskrupulozno obrisalo istinu o smrti, dozvolivši da, kako je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo, pas Dona dobije više minuta ćutanja nego nastradala Milica.

Pitali smo psihologa Tatjanu Subotić da prokomentariše opasnost od doslovno sektaškog pridržavanja "pravila" plenuma, koja idu dotle, kao i spremnost blokadera, da izgube ime i prezime i bezrezervno urade sve što im se ispostavi.

- Anonimnost, odnosno kolektivni identitet znači jednu potrebu za zaštitom pojedinca, koji se krije iza potrebe grupe u kojoj se našao. Problem ovde i u sličnim primerima je deindividualizacija, odnosno potrebe grupe postaju i "moje" potrebe, tačnije svoje stavove sklanjam po strani ili ih usklađujem sa potrebama organizacije u kojoj sam - ističe naša sagovornica.

Subotić napominje da ovakvo fanatično pripadanje plenumu ili grupi uopšte u društvo uvodi totalitarizam i kontrolu mišljenja, kao i manjak ili potpuni gubitak dijaloga.

- To sa sobom nosi veliku opasnost, jer su u takvim grupama ljudi često jako radikalizovani - psihologija mase dovodi do velike polarizacije i manjka dijaloga, a gde može doći do napretka bez dijaloga? Oni koji pripadaju, u ovom slučaju plenumu, smatraju da su svi drugi u krivu i biće spremni na svakakve korake samo da isteraju ono za šta misle da su interesi grupe - kaže psiholog za Novosti.

Da će na kraju uvek neko profitirati na račun fanatizma koji je stvorio, potvrđuje i naša sagovornica.

- Tu je jako prisutna i emocionalna zavisnost, te reakcije pojedinaca, koji deluju isključivo u društvu retko može biti dobra i korisna. Takođe, postoji i još jedna opasnost, a to je zloupotreba onih koji veruju tom kolektivnom identitetu, neko će iz njih izvući korist, onaj ko je na vrhu, zloupotrebljavajući priču o višem interesu svih - zaključuje Tatjana Subotić za Novosti.

