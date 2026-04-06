"KO IDE NA PROTEST DOBIO JE 10, DRUGI MAKSIMALNO 6" Studentkinja otkrila šta se dešava na FPN i kakva pitanja postavljaju profesori

STUDENTKINjA M.M., sa Fakulteta političkih nauka je podelila informaciju o tome kako pojedini profesori ocenjuju studente po tome da li idu na blokaderske skupove.

Pored toga i sami profesori idu u prve redove da bi stali uz plenumaše.

- Na FPN-u je bio ispit kod profesora Vladisavljevića iz politikog sistema Srbije, ušli smo u slušaonicu, seli, tog dana je bio zakazan protest u 14h. Ispit je počeo oko 10h, profesor je pitao prisutne studente "Ko ide na protest u 14h neka digne ruku", određeni studenti su digli ruku, na šta je on rekao "Odlično, hoćete vi prvi da odgovarate pa da idete na protest, svakako ja moram da završim isto do tad da bih išao". Nakon toga ide odgovaranje koleginice koja je odgovarala na samo 1 pitanje, odgovaranje je trajalo svega 5 min i profesor je rekao "Koleginice ovo je za 10 kao i vaša odluka, vidimo se kasnije, kada beše krecemo sa fakulteta?", to se ponovilo kroz još par razgovara, a pitanja na koja se odgovaralo su bila tipa "Ko vrši represiju, koja ovlašćenja ima predsednik, šta ne valja kod našeg režima, itd...?" Naravno ako ne odgovorite kako oni misle 6 vam je zagarantovano. Ispit je bio gotov do 13h kako bi oni svi zajedno otišli na protest (profesori i studenti)... studenti koji su digli ruku da idu na protest su dobili 10, a ostali 6 maximum 7 ma sta god rekli... - navela je ona.

Podsećamo, ovoj temi i ponašanju profesora sa FPN-a govorio je i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.

- Na Fakultetu političkih nauka imate profesora koji pita ko ide na blokade, ko digne ruku dobije desetku, ko ne digne ruku dobije šesticu? Verujem da će ti uskoro biti uhapšeni. Jer posedujemo tonske dokaze za to - naveo je Vučić odgovarajući na pitanja novinara nakon obilaska gradilišta EKSPO kompleksa u Surčinu.