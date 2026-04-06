Tenis

IZAŠLA NOVA ATP LISTA! Evo kako stoje stvari pred sezonu šljake u Evropi

Новости онлине

06. 04. 2026. u 09:55

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrto mesto na najnovijoj ATP listi sa 4.720 bodova, dok je Španac Karlos Alkaraz i dalje prvi sa 13.590 poena.

ИЗАШЛА НОВА АТП ЛИСТА! Ево како стоје ствари пред сезону шљаке у Европи

FOTO: Tanjug/AP

Italijan Janik Siner je drugi teniser sveta sa 12.400 bodova, dok se Nemac Aleksandar Zverev i dalje nalazi na trećoj poziciji sa 5.205 poena.

Italijan Lorenco Muzeti je zadržao peto mesto na ATP listi, a potom slede Australijanac Aleks de Minor i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.

Amerikanci Tejlor Fric i Ben Šelton su zamenili mesta. Šelton je sada osmi na ATP listi, dok je Fric pao na devetu poziciju. Rus Danil Medvedev je i dalje deseti teniser sveta.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović je pao za jednu poziciju i trenutno se nalazi na 59. mestu na ATP listi sa 875 poena.

Hamad Međedović je pokvario plasman za dve pozicije i sada je 83. igrač sveta sa 680 bodova, dok je Dušan Lajović napredovao do 128. mesta sa 499 poena. Laslo Đere je 201. na ATP listi sa 288 bodova.

Drugi pišu

IZAZOV ZA SRPKINJE: Naša podmlađena ženska rukometna reprezentacije ne traži izgovore uoči duela sa Litvanijom
IZAZOV ZA SRPKINJE: Naša podmlađena ženska rukometna reprezentacije ne traži izgovore uoči duela sa Litvanijom

KOGA nema, bez njega se mora i - može. Selektorka rukometašica Sandra Kolaković ne želi da razmišlja o povređenim devojkama, već se trudi da mlade igračice što bolje pripremi za mečeve odluke u kvalifikacijama za EP od 3. do 20. decembra 2026. u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Naše dame u četvrtak (18.40) u Klaipedi izlaze na megdan Litvaniji, a u nedelju (18.00) u Novom Sadu dočekuju Ukrajinu.

06. 04. 2026. u 17:00

IMA POSEBNO ZNAČENJE: Znate li zašto je za Uskrs obavezno ofarbati bar jedno jaje u LJUBIČASTO?

IMA POSEBNO ZNAČENjE: Znate li zašto je za Uskrs obavezno ofarbati bar jedno jaje u LjUBIČASTO?