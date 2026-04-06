IZAŠLA NOVA ATP LISTA! Evo kako stoje stvari pred sezonu šljake u Evropi
Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrto mesto na najnovijoj ATP listi sa 4.720 bodova, dok je Španac Karlos Alkaraz i dalje prvi sa 13.590 poena.
Italijan Janik Siner je drugi teniser sveta sa 12.400 bodova, dok se Nemac Aleksandar Zverev i dalje nalazi na trećoj poziciji sa 5.205 poena.
Italijan Lorenco Muzeti je zadržao peto mesto na ATP listi, a potom slede Australijanac Aleks de Minor i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.
Amerikanci Tejlor Fric i Ben Šelton su zamenili mesta. Šelton je sada osmi na ATP listi, dok je Fric pao na devetu poziciju. Rus Danil Medvedev je i dalje deseti teniser sveta.
Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović je pao za jednu poziciju i trenutno se nalazi na 59. mestu na ATP listi sa 875 poena.
Hamad Međedović je pokvario plasman za dve pozicije i sada je 83. igrač sveta sa 680 bodova, dok je Dušan Lajović napredovao do 128. mesta sa 499 poena. Laslo Đere je 201. na ATP listi sa 288 bodova.
"NAKON DUGOGODIŠNjE BORBE..." Delije se vanredno oglasile!
06. 04. 2026. u 18:03
SRBIN NIJE POMOGAO MILVOLU: Mihailo Ivanović strelac, Norić šokirao "lavove" (VIDEO)
06. 04. 2026. u 17:23
INTER BEŽI, A ONI SE BORE: Napoli i Milan jure zaostatak za vodećim "neroazurima"
SAMO bod razdvaja Napoli i Milan pred njihov obračun ovog ponedeljka na "Dijego Armando Maradoni". Oba tima još gaje nadu za Skudeto, ali poraz bi im gotovo sigurno zatvorio vrata titule, pogotovo nakon sinoćeg trijumfa Intera nad Romom.
06. 04. 2026. u 09:30
NOVAK ĐOKOVIĆ GLEDA I NEVERUJE: Pojavio se novi Rafa! "Klinac" je upravo osvojio ATP titulu
Najnovije vesti iz tenisa iznenadile su mnoge, a među njima je sigurno i Novak Đoković koji je taman pomislio kao je "Rafu" poslao u penziju, kad ono - Španija ima novog.
06. 04. 2026. u 17:46
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
