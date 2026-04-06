VUČIĆ ZAVRŠIO KONSULTACIJE: Predsednik razgovarao sa predstavnicima PUPS-a i Mi-glas iz naroda (FOTO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić završio je konsultacije sa predstavnicima stranaka u Predsedništvu Srbije.
Završene konsultacije predsednika Vučića sa predstavnicima stranke Mi-glas iz naroda
U Predsedništvu Srbije su nešto posle 13.30 završene konsultacije predsednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima stranke Mi-glas iz naroda.
Iz stranke Mi-glas iz naroda na konsultacijama su bili Branko Pavlović, Jovan Janjić i Dragan Stanojević.
Počele konsultacije predsednika Vučića sa predstavnicima stranke Mi - glas iz naroda
U Predsedništvu Srbije su nešto posle 12.30 počele konsultacije predsednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima stranke Mi-glas iz naroda.
Iz stranke Mi- glas iz naroda na konsultacije su došli Branko Pavlović, Jovan Janjić i Dragan Stanojević. Prethodno je Vučić održao konsultacije sa Partijom ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda.
Predsednik Vučić je konsultacije sa strankama o dve teme - vanrednim parlamentarnim izborima i o odnosu prema EU i postupanju Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu - počeo u petak.
Krkobabić: Odluka o izborima treba da bude u interesu građana, PUPS za njih spreman
Predsednik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda Milan Krkobabić rekao je danas nakon konsultacija sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je dijalog jedini izlaz iz nagomilanih problema, a da oduku o izborima treba doneti u skladu sa situacijom u zemlji, okruženju i u svetu, kao i u interesu građana dodajući da je ova stranka za njih spremna.
- Interes Srbije, interes građana Srbije mora biti prevashodan, a ne interes različitih političkih opcija koje su potpuno, po meni, legitimne. Da li će ova godina biti izborna u znaku vanrednih izbora, ili će biti predizborna, pošto nas sledeće godine čekaju redovni izbori, pokazaće vreme. Moramo biti realni, situacija se menja iz dana u dan iz sata u sat. Nema ovde nekih velikih proroka koji mogu da nam definišu striktno: biće tako i tako - rekao je Krkobabić novinarima ispred Predsedništva Srbije posle razgovora sa Vučićem.
On je ocenio i da odluka o izborima ne sme biti doneta na prečac, već se mora gledati šira slika i koji su interesi građana Srbije i izrazio očekivanje da će biti doneta prava odluka.
- Što se tiče moje partije, naša mreža od 130 opštinskih odbora je aktivno, akciono osposobljena i normalno je da se spremamo, i spremni smo - rekao je on.
Završene konusltacije sa PUPS-om, na redu stranka "Mi - glas naroda"
Predstavnici stranke "Mi - glas naroda" stigli su na konsultacije sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.
PUPS stigao na konsultacije
Nešto posle 11.30 časova Vučić se sastao sa predstavnicima Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda.
Na konsultacije je došao predsednik partije Milan Krkobabić.
Predsednik Vučić će potom u 12.30 časova održati konslutacije sa predstavnicima stranke Mi - glas iz naroda.
Vučić je konsultacije sa strankama o dve teme - vanrednim parlamentarnim izborima i o odnosu prema EU i postupanju Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu - počeo u petak.
Tada su održani razgovori sa Pokretom socijalista, Savezom vojvođanskih Mađara i Strankom pravde i pomirenja.
BONUS VIDEO: Moćne reči Vučića u Areni
Komentari (0)