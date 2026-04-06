A NAKON ISTORIJSKOG USPEHA... Sedmorici fudbalera se gubi svaki trag

DRAMA!

Čak sedmorica fudbalera reprezentacije Eritreje nestala su u Južnoj Africi i nisu se vratila sa ekipom u domovinu, nakon istorijskog uspeha u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija 2027.

Naime, ovaj tim je pobedom protiv Esvatinija od 2:1 uspeo da izbori plasman u grupnu fazu kvalifikacija, ali je slavlje brzo palo u senku ozbiljnog problema. Od deset igrača iz domaćeg prvenstva koji su putovali na meč, samo trojica su se vratila – Ablum Teklezgi, Nahom Tadese i Romel Abdu.

Seven (7) players from the Eritrean national team have reportedly 𝐫𝐮𝐧 𝐚𝐰𝐚𝐲 in South Africa, refusing to return after helping Eritrea reach the AFCON qualifying group stage for the first time in 19 years. 🇪🇷



Kako navode strani mediji, sumnja se da je reč o bekstvu, odnosno da nisu želeli da se vrate u Eritreju. Zvanične potvrde o razlozima njihovog nestanka za sada nema.

Podsećanja radi, ovakvi slučajevi nisu novost kada je u pitanju ova istočnoafrička selekcija. Još od 2006. godine više fudbalera Eritreje ostajalo je u inostranstvu nakon međunarodnih utakmica, najčešće tražeći azil ili bolje uslove za život i karijeru.

