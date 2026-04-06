Fudbal

A NAKON ISTORIJSKOG USPEHA... Sedmorici fudbalera se gubi svaki trag

Новости онлине

06. 04. 2026. u 12:50

DRAMA!

А НАКОН ИСТОРИЈСКОГ УСПЕХА... Седморици фудбалера се губи сваки траг

Foto: Profimedia

Čak sedmorica fudbalera reprezentacije Eritreje nestala su u Južnoj Africi i nisu se vratila sa ekipom u domovinu, nakon istorijskog uspeha u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija 2027.

Naime, ovaj tim je pobedom protiv Esvatinija od 2:1 uspeo da izbori plasman u grupnu fazu kvalifikacija, ali je slavlje brzo palo u senku ozbiljnog problema. Od deset igrača iz domaćeg prvenstva koji su putovali na meč, samo trojica su se vratila – Ablum Teklezgi, Nahom Tadese i Romel Abdu.

Kako navode strani mediji, sumnja se da je reč o bekstvu, odnosno da nisu želeli da se vrate u Eritreju. Zvanične potvrde o razlozima njihovog nestanka za sada nema.

Podsećanja radi, ovakvi slučajevi nisu novost kada je u pitanju ova istočnoafrička selekcija. Još od 2006. godine više fudbalera Eritreje ostajalo je u inostranstvu nakon međunarodnih utakmica, najčešće tražeći azil ili bolje uslove za život i karijeru.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

IZAZOV ZA SRPKINJE: Naša podmlađena ženska rukometna reprezentacije ne traži izgovore uoči duela sa Litvanijom
IZAZOV ZA SRPKINJE: Naša podmlađena ženska rukometna reprezentacije ne traži izgovore uoči duela sa Litvanijom

KOGA nema, bez njega se mora i - može. Selektorka rukometašica Sandra Kolaković ne želi da razmišlja o povređenim devojkama, već se trudi da mlade igračice što bolje pripremi za mečeve odluke u kvalifikacijama za EP od 3. do 20. decembra 2026. u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Naše dame u četvrtak (18.40) u Klaipedi izlaze na megdan Litvaniji, a u nedelju (18.00) u Novom Sadu dočekuju Ukrajinu.

06. 04. 2026. u 17:00

DAĆE VAM DUŠU, ALI OPROŠTAJ NE: Ovi horoskopski znaci ne zaboravljaju izdaju

