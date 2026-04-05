ŽELEZNIČKA NESREĆA: Putnički voz na pruzi Subotica-Beograd iskliznuo iz šina

PUTNIČKI voz koji je saobraćao iz Subotice ka Beogradu iskliznuo je iz šina u stanici Lovćenac - Mali Iđoš, a povređenih nije bilo, saopštila je kompanija Infrastrukture železnice Srbije.

Prilikom incidenta, koji se dogodio u 9.25 časova, načinjena je minimalna materijalna šteta, dok je za putnike obezbeđen nastavak putovanja drugim vozom ka Beogradu, navodi se u saopštenju.

Takođe, železnički saobraćaj je privremeno bio ograničen na jedan kolosek, dok je kretanje vozova po drugom koloseku nastavljeno.

Na mesto incidenta odmah su upućene stručne službe Infrastrukture železnice Srbije i pomoćni voz za raščišćavanje, kako bi se saobraćaj u što kraćem roku normalizovao.

-Ovo iskliznuće ne predstavlja razlog za uznemiravanje javnosti i ne dovodi u pitanje kvalitet i pouzdanost brze pruge Beograd - Subotica, koja svakodnevno prevozi veliki broj vozova i putnika uz visok nivo kvaliteta i sigurnosti, dodaje se u saopštenju.

Iz kompanije Infrastrukture železnice Srbije naveli su da će Komisija za vanredne događaje ispitati uzroke tog incidenta.

Infrastruktura železnice Srbije ostaje posvećena poštovanju procedura i najviših standarda kako bi se saobraćaj odvijao nesmetano i bezbedno, istakli su iz te kompanije.

