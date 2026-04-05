PENJAROJA POSLE BUDUĆNOSTI: LJuti smo, igrači nisu bili na 100 odsto
TRENER košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je posle poraza od Budućnosti da njegovi igrači nisu bili na 100 odsto i dodao da nije lako igrati tri utakmice nedeljno.
Crno-belis su poraženi u Podgorici od ekipe Budućnosti rezultatom 95:89 u meču 6. kola Top 8 faze ABA lige.
- Čestitke Budućnosti, zaslužili su da pobede. Jasno je da nismo odigrali dobar meč. Na početku meča, prva tri faula su bila slobodna bacanja, pa dva faula za dva plus jedan, imali smo nekoliko izgubljenih lopti zaredom u drugoj četvrtini. Teško je takmičiti se tako. U prvom poluvremenu nismo imali nijedn ofanzivan skok. Loša utakmica za nas - rekao je Penjaroja na konferenciji za novinare.
On je naveo da nije lako igrati tri utakmice nedeljno i da Partizan nije igrao kao što može.
- Mnogo poštujemo ABA ligu, Budućnost je veoma dobar tim i nismo zaslužili da dobijemo, ali Partizan u ABA ligi igra dobro i ozbiljno u kontinuitetu. Ovo je problem za nas ako želimo da se borimo za prvo mesto, ali moramo da se odmorimo i pripremimo za sledeću utakmicu. Nije trenutak da se pita zašto smo danas ovako odigrali, jer je jasno igrači nisu bili na 100 odsto i da nismo igrali našu košarku. Budućnost je igrala dobro. Ljuti smo jer morali da budemo bolji.
Španac je poručio da je prvi cilj crno-belih da napreduju iz utakmice u utakmicu.
- Za nas je uvek najvažnija sledeća utakmica, mentalitet nam je takav da damo sebe na svakom meču, sledeći je Efes. Cilj je da osvojimo ABA ligu, ali ne treba se svakog dana opterećivati time. Sad je cilj da napredujemo iz dana u dan i da igramo bolje, ali eto, danas nismo igrali na našem nivou. Nismo igrali dobro, ali to nije katastrofa - rekao je Penjaroja.
Partizan se nalazi na drugom mestu na tabeli ABA lige sa učinkom 19-3, a u sledećem kolu gostovaće Cedevita Olimpiji.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
Komentari (0)