IRAN ZGROMIO BAZU AMERIČKIH KOMANDANATA, NAFTNA POSTROJENJA GORE ŠIROM BLISKOG ISTOKA: Teheran otkrio šta je uništio u najnovijem talasu
NAJNOVIJI talas napada iz Irana bio je usmeren pre svega na energetsku infrastrukturu povezanu sa Izraelom i SAD.
U celosti prenosimo saopštenje za javnost portparola Centralnog štaba Irana.
- Napad na gasna postrojenja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Raketni napad na američko petrohemijsko postrojenje u Al-Ruvejsu (UAE), koje proizvodi gorivo za oružane snage SAD i vojne proizvode za cionistički režim, što je izazvalo veliki požar.
Snažan napad dronovima na američko petrohemijsko postrojenje u Sitri, u Bahreinu, koji je doveo do velikog požara i uništenja značajnih delova ovog industrijskog kompleksa, koji ima ključnu ulogu u proizvodnji naftnih derivata potrebnih američkoj vojsci.
Napad na američka petrohemijska postrojenja u Šuajbi, u Kuvajtu, što je dovelo do velikog požara i potpunog obustavljanja rada ovog objekta, koji sarađuje sa oružanim snagama SAD.
Portparol je takođe naveo da su pomorske snage IRGC-a tokom 97. talasa operacije „Pravo obećanje 4“ gađale više važnih ciljeva koji pripadaju američko-cionističkim snagama i njihovim sredstvima u Persijskom zalivu i okolnim zemljama - prenosi Tasnim.
Iran nije zaobišao ni vojne ciljeve
Portparol je pomenuo i pogođene vojne ciljeve.
Mesto sastanka američkih komandanata i oficira na skrivenoj lokaciji u blizini pomorske baze
- "Mohamad al-Ahmad" u Kuvajtu uništen je balističkim raketama i razornim dronovima.
Prema preciznim izveštajima, tokom nedavnog napada mornarice IRGC-a na okupljanje američkih snaga u UAE, do sada je potvrđeno 25 poginulih ili ranjenih.
Takođe, u okviru ove operacije, cionistički brod pod nazivom „King D'ao Star“ pogođen je precizno krstarećom raketom tipa Kader u kanalu luke Džebel Ali u UAE. Brod je trenutno u plamenu.
Od juče, u nastavku kontrole nad Ormuskim moreuzom, više plovila je sprečeno da uđe ili izađe zbog nedostatka dozvola za plovidbu, te su preusmerena ka zapadnom i istočnom sidrištu ovog strateški važnog moreuza.
(Tasnim)
