Svet

IRAN ZGROMIO BAZU AMERIČKIH KOMANDANATA, NAFTNA POSTROJENJA GORE ŠIROM BLISKOG ISTOKA: Teheran otkrio šta je uništio u najnovijem talasu

М.А.С.

06. 04. 2026. u 09:47

NAJNOVIJI talas napada iz Irana bio je usmeren pre svega na energetsku infrastrukturu povezanu sa Izraelom i SAD.

Foto printskrin militarywatchmagazine

U celosti prenosimo saopštenje za javnost portparola Centralnog štaba Irana. 

 - Napad na gasna postrojenja  u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Raketni napad na američko petrohemijsko postrojenje u Al-Ruvejsu (UAE), koje proizvodi gorivo za oružane snage SAD i vojne proizvode za cionistički režim, što je izazvalo veliki požar.

Snažan napad dronovima na američko petrohemijsko postrojenje u Sitri, u Bahreinu, koji je doveo do velikog požara i uništenja značajnih delova ovog industrijskog kompleksa, koji ima ključnu ulogu u proizvodnji naftnih derivata potrebnih američkoj vojsci.

Napad na američka petrohemijska postrojenja u Šuajbi, u Kuvajtu, što je dovelo do velikog požara i potpunog obustavljanja rada ovog objekta, koji sarađuje sa oružanim snagama SAD.

Portparol je takođe naveo da su pomorske snage IRGC-a tokom 97. talasa operacije „Pravo obećanje 4“ gađale više važnih ciljeva koji pripadaju američko-cionističkim snagama i njihovim sredstvima u Persijskom zalivu i okolnim zemljama - prenosi Tasnim. 

Iran nije zaobišao ni vojne ciljeve

Portparol je pomenuo i pogođene vojne ciljeve.

Mesto sastanka američkih komandanata i oficira na skrivenoj lokaciji u blizini pomorske baze

 - "Mohamad al-Ahmad" u Kuvajtu uništen je balističkim raketama i razornim dronovima.

Prema preciznim izveštajima, tokom nedavnog napada mornarice IRGC-a na okupljanje američkih snaga u UAE, do sada je potvrđeno 25 poginulih ili ranjenih.

Takođe, u okviru ove operacije, cionistički brod pod nazivom „King D'ao Star“ pogođen je precizno krstarećom raketom tipa Kader u kanalu luke Džebel Ali u UAE. Brod je trenutno u plamenu.

Od juče, u nastavku kontrole nad Ormuskim moreuzom, više plovila je sprečeno da uđe ili izađe zbog nedostatka dozvola za plovidbu, te su preusmerena ka zapadnom i istočnom sidrištu ovog strateški važnog moreuza.

(Tasnim)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UŽELELA SE POSLA: Kum Milice Todorović otkrio kada se pevačica vraća na scenu

UŽELELA SE POSLA: Kum Milice Todorović otkrio kada se pevačica vraća na scenu