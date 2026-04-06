Tenis

SKANDAL TRESE TENISKI SVET! Karlos Alkaraz nije mogao više da ćuti: "Ovo je previše"

Новости онлине

06. 04. 2026. u 06:48

TENIS sve više počinje da liči na rijaliti!

СКАНДАЛ ТРЕСЕ ТЕНИСКИ СВЕТ! Карлос Алкараз није могао више да ћути: Ово је превише

Foto: Profimedia

Kamere su na svakom koraku, osim u toaletima, pa sve ono što urade igrači i igračice, brzo ugleda svetslost dana. Intima, skoro da i ne postoji, pa pritisak osim rezultata na turnirima mnogoi ne mogu da izdrže i ovaj medija.

O tome je govorio i Karlos Alkaraz koji kaže da su se pojavili snimci na kojima se vidi šta teniseri i teniserke gledaju na svojim telefonima, kome pišu poruke i slično…

- Nemamo više privatnost na turnirima i mislim da je ovo već previše. Trebalo bi da imamo prostore gde možemo da budemo sami, bez kamera - rekao je mladi Španac, koji razume da se publici ti snimci dopadaju, ali…

- Za navijače je to sjajno. Oni vole da vide šta se dešava iza scene, šta radimo i kako sve izgleda unutar turnira. Ali za nas igrače je pomalo čudno, jer više nemamo mesto gde možemo da se opustimo, stalno razmišljamo o tome da su kamere tu i da nas svi gledaju.

Na kraju je Alkaraz otkrio da se snimaju čak i telefoni igrača. 

- To što su kamere toliko blizu, da mogu da vide čak i šta gledamo na telefonu, meni deluje preterano - zaključio je najbolji teniser današnjice. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Košarka

2 419

04. 04. 2026. u 18:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal