SKANDAL TRESE TENISKI SVET! Karlos Alkaraz nije mogao više da ćuti: "Ovo je previše"
TENIS sve više počinje da liči na rijaliti!
Kamere su na svakom koraku, osim u toaletima, pa sve ono što urade igrači i igračice, brzo ugleda svetslost dana. Intima, skoro da i ne postoji, pa pritisak osim rezultata na turnirima mnogoi ne mogu da izdrže i ovaj medija.
O tome je govorio i Karlos Alkaraz koji kaže da su se pojavili snimci na kojima se vidi šta teniseri i teniserke gledaju na svojim telefonima, kome pišu poruke i slično…
- Nemamo više privatnost na turnirima i mislim da je ovo već previše. Trebalo bi da imamo prostore gde možemo da budemo sami, bez kamera - rekao je mladi Španac, koji razume da se publici ti snimci dopadaju, ali…
- Za navijače je to sjajno. Oni vole da vide šta se dešava iza scene, šta radimo i kako sve izgleda unutar turnira. Ali za nas igrače je pomalo čudno, jer više nemamo mesto gde možemo da se opustimo, stalno razmišljamo o tome da su kamere tu i da nas svi gledaju.
Na kraju je Alkaraz otkrio da se snimaju čak i telefoni igrača.
- To što su kamere toliko blizu, da mogu da vide čak i šta gledamo na telefonu, meni deluje preterano - zaključio je najbolji teniser današnjice.
