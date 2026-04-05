1.500 STANOVA, NACIONALNI PAVILJON, NOVA TOPLANA: Vučić obišao fascinantno gradilište Ekspa (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao gradilište u okviru EXPO 2027 projekta.

Predsednik stigao na gradilište EKSPO

Stigao je i ministar finansija Siniša Mali.

O akciji vojske u Kaženju

- Psi tragači , naša vojska i policija pronašli su jutros nedaleko od naselja Velebit, na nekoliko stotina metara od gasovoda turski južni tok, Balkanski tok, pronašli su koliko sam razumeo dva lanca, dva velika paketa eksploziva. Imamo i neke druge tragove. U toku je uviđaj.

Razgovarao je Viktorom Orbanom.

- Malo pre sam završio razgovor sa Orbanom obavestio ga da je došlo do prekida gasovoda i mi na severu Srbije nismo imali gasa. Kasnije možemo da razgovaramo o nekim detaljima. Vojska pre svega odnosno vojna bezbednosna agencija svi oni koji su dobili zadatak za očuvanje gasne infrastrukture obaveštavaće vas u toku dana.

Svakako mnogo menja u našem odnosu. Kompresorsku stanicu branimo bukvalno kao Kragujevac i Niš. Tamo ptica ne može da poleti što dodatno snaži odbranu Šumadije, Braničeva, ali to se desilo na severu Vojvodine, srećom pa su u obaveštajnom smislu našli i obavili dobar posao. Ovaj problem nadam se da će biti rešen. NAdam se da će da uklone taj eksploziv bez ljudskih žrtava i bilo kakve tragične posledice.

Uviđaj je u toku.

- Određeni tragovi postoje o kojima ne mogu da pričam u ovom trenutku. Postoje određeni tragovi, inače ne bismo znali da se to tamo dešava. To je veliki prostor. Zove se Kapitonski rit. Tamo je i jezero Dugo su tražili, helikopterske jedinice su mnogo pomogle. Očigledno da geopolitički nas neće ostaviti na miru, i zato moramo da pokažemo najveći stepen sposobnosti i nemilosrdno ćemo se obračunati sa svakim koji ugražava vitalnu infrastrukturu SRbije. Nemilosrdno.

Rekao je da je su pronađeni i štapini

- To je takva razorna moć eksploziva, bili su štapini pronađeni. Gde je moglo mnogo mnogo ljudi da ugrozi, i da ne govorim o šteti. Nije baš najlepši početak za nedelju ujutru.

Predsednik je čestitao praznik građanima katoličke veroispovesti.

- Čestitam svima koji slave Uskrs. Tamo živi veliki deo Mađarskog stanovništva, naše braće i sestara i s jedne strane mi je žao što smo ih uznemirili na Uskrs,a sa druge strane sam srećan kako stvari stoje, uspeli smo bez ikakvih žrtava da obavimo akciju

Kako izgleda EKSPO sada?

- Biće hotel pored EKSPA, ima jop 400 soba za sve koji posećuju ili budu radili. 1500 stanova, dakle, oni će biti gotovi na leto kao što smo obećali. Imamo sistem rezervacija od stranih država koje dolaze. Već je 233 stana rezervisano da ljudi žive, koji će raditi na EKSPO od 1500 stanova. Dubai to nije imao i to je bila najveća mana jer su svi morali da putuju iz centra na mesto događaja, jer je pravilo gužve u saobraćaju, a mi ćemo da uradimo tako što će oni ovde živeti - rekao je Siniša Mali.

Rekao je da su stigle sve čelične konstrukcije za krov.

- Odmah gradimo vrtić i školu nakon EKSPA, i gradimo ka Novom Beogradu.

Predsednik je rekao da će svi materijali koji ne budu iskorišćeni, biti upotrebljeni prilikom izgradnje škola, fiskultarnih sala širom Srbije.

- Imamo par stanova koji su gotovi, dolaze strane delegacije i iznajmljuju. Sada imamo sve ukupno 4000 radnika. - rekao je Mali.

O izgradnji puta "Vožd Karađorđe"

- Sve stižimo. Uskoro kreće pošto su pričali da govorimo zbog izbora, uskoro kreću, za 3 meseca radovi na "Vožd Karađorđu". Ubrzavamo dramatično za Beograd - Zrenjanin. Šangdong je na 5 mesta napravio Beograd - Zrenjenin i to je velika stvar za srednji Banat, južni Banat i ceo Srem.

O univerzitetima

- Poslednjih nekoliko godina smo izvršili obrazovni genocid. Bavili smo se samo pametovanjem i politikom umesto da se bavimo učenjem zanata. Podatak koji kaže da je prošle godine gotovo 12 hiljada ljudi manje diplomiralo na univerzitetu, na srpskim univerzitetima onda vam je jasno kakav je zločin izvršen. Sve mora da se nadoknadi. Ovo su velike vesti.

Sve može da se nadoknadi radom i trudom. Rad, trud, marljivost, posvećenost, uvek nadokade sve i kada zaostanete i kada padnete i kada se podignete i kada ponovo radite vidite - rekao je predsednik.

Već ima 5000 radnika

- Ovde ima 183 hiljada kvadrata samo ova zona. Ima najmanje 60% stranaca koji trenutno rade na gradilištu. Sve što smo imali, mi smo angažovali. Grube radove rade stranci uglavnom - rekao je Mali.

Rečeno je da već ima 5000 radnika, i da je broj radnika povećan jer sada slede zanatski radovi.

- Nemam primedbe. To je ono što niko nije hteo da me sluša i kad sam govorio o programu 2035. Postali smo bukvalno kao zapad, kao Belgija, Holadnija, dođu strani radnici rade teške poslove. Naših radnika nema, građevinaca je sve manje. Naših majstora je sve manje. Sve nam nedostaje bukvalno. Bravara, zavarivača, tesara, kako hoćete. Ne samo ovde, na drugim mestima i mesara, jer smo se loše ponašali u obrazovanju. Ovo će biti najlepši deo Beograda. Kao što sam sam rekao za Beograd na vodi, pa ste me svi gledali u čudu. Ovo će biti najbolji deo u Srbiji posebno jer se nalazi u donjem delu Srema - kazao je Vučić.

Paviljon

Moguće ograničenje izvoza hrane

- Jedino što me brine je to i ovo jutros što se dogodilo i sve ovo u svetu. Samo se nadam da će ludilo da dođe kraju. Već su se pojavili neki odgovori koji neće drugog na pozivaju na mir a da sami učestvuju u ratovima, da su svi shvatili da mora da se napravi mir jer će uskoro.. Mislim ljudi moraju da znaju - ako se ovako nastavi mi ćemo da ograničavamo i izvoz hrane. To nije problem za naše poljoprivrednike jer ćemo mi njima da platimo cenu. Ali je to problem za mnoge u okruženju kojima dajemo ogromne količine hrane - rekao je presednik.

Dodao je da u svetu je nestašica svega, a da Srbija radi sve kako bi zaštitila građane uprkos svetskoj krizi.

- Sad neka razni neodgovorni ljudi u svetu razmisle šta rade onima koji nisu samo dovoljni, koji nemaju dovoljno hrane. Nemate đubriva nemate dovoljno hrane, nemate dovoljno gasa, nemate dovoljno plastike, ničega nema dovoljno. Nafte, raste cena, raste cena svega drugog. Mi na silu držimo. Crna Gora drži cene kao mi. Stavili smo najjače mere da bi smo zaštitili narod i građane. Ali ako se ludilo ne stane... crno se piše celom svetu - kazao je Vučić

Istakao je da će ekonomska kriza pogoditi sve.

O napretku izgradnje

- Stvarno mislim da je možda po prvi put da svi zajedno, iako mi je stoti put da dolazim, prvi put se vidi jasno šta će tu biti. Za mesec dana videće kako če da napreduje. Baš sam srećan kad ovo vidim - rekao je Vučić.

Mali je naglasio da će zona D biti završena do kraja godine. Zona A će biti gotova septembra/oktobra.

- Ima tu nekoliko problema. Uvek će svi da pronađu dovoljno opravdanja za sve. Okrivljujući nekog drugog. To će svakako biti lepotica - rekao je Vučić o stadionu.

- Najveći problem su ljudi. Niko ništa neće da potpiše. Što bi svi da prime velike pare, a da nikad nikakvu odgovornost prenose na sebe. Samo da se odloži na 3 meseca i da niko ne potpiše - dodao je.

O projektima

- Mi ćemo brzo izgraditi autoput Čačak - Kraljevo, otvorićemo Slepčević - Padovinci, Ćupriju da uradimo, veliki donatori su izgradili ali sve to mora da se povećaju kapaciteti, obezbedi, tako će Srbija sve mostove i između Srpske i Bosne i Srbije da obnovi. Nastavićemo to . Treba da se otvori Vrba- Adran još 12 ili 14 km, nemojte me držati za reč. I do kraja godine da završimo kompletno do Golubca. I treba da napravimo dalje ka Ivanjici, Požegi, Sjenačka opština odnosno Duga Poljana.

- Da budemo pošteni. Kad sanjate velike snove, na koju stranu da okrenete, sve što je izgrađeno ovde, od visokih zgrada, sve je izgrađeno od kako sam ja premijer ili predsednik države. Neko mora da snosi odgovornost, radi, vrši pritisak. Bez pritiska rezultata nema. Nemoj da igraš, nemoj da se baviš sportom, kulturom, nemoj da se baviš ako ne možeš da podneseš pritisak. Ili radite svoj posao ili dajte posao onima koji žele da rade. "To sam učio 40 godina, da mi samo prođe još jedan dan da dobijem platu, odoh ja da se sunčam ovde. Sve lepo", pustite neke druge koji hoće da rade. Želim da radimo, napredujemo da vidim drugačija lica Srbije i u tome uspevamo.

Obraćanje predsednika

- Ponosan sam što se nalazim ovde u EKSPO kompleksu i zgradi koja je manja ali podseća na Gugenhajm i čudesno izgleda sa veličanstvenim pogledom na Srem, Avalu, Šumadiju i celi Beograd, na Savu isada možete da vidite razmere i veličine projekta i napora i snova koje smo imali.

Mi ćemo da imamo za 93 dana EKSPA 8000 događaja i malo pre sam čuo da naš šahovski savez hoće da se svaki dan igra šah ovde. Svi sportski savezi će imati svoje programe. U svakom slučaju možete da vidite od infrastrukturnih objekata, morali smo da uradimo toplanu čudesnu. Moćiće građani da vide kako izgleda. To je prvi energetski objekat ovog tipa napravljen još od 1987 godini na teritoriji Beograda. Rekao sam više puta, te 86-87 i to, laž bi bila da kažete da ima veze sa Miloševićem - kriza je hvatala Jugoslaviju, nekako se nastavljalo dalje do 86-87 a onda je sve prekidano. Čak mislim kod Vranjskoj banji da je prekinuto tad. Sve što smo gradili bukvalno je sve odjednom prestalo da se gradi 1987 i nikad nije bilo toliko velikog zamajca do danas.

Ne znači samo u smislu za 1500 porodica koji će da žive u ovih 1500 stanova, već svima koji će iz oblasti kulture i sporta da koriste ove prostore po završetku EKSPA, desetine hiljada ljudi koji će uživati ovde. TO znači veću stopu rasta, veće plate, penzije, na čemu smo zasnivali naše uspehe i nastavićemo to da radimo.

- Brine me ova geopolitička situacija i mi ćemo zemlju da čuvamo u miru imaćemo dovoljno hrane. Bude li neophodno i nastavili sa neodgovornim ponašanjima i budemo li videli da loše ide u lancima svetskog snabdevanja nemamo nikakav problem. Lično ću bude li potrebno da kroz SB donošenju odluka za zabranu izvoza najbitnijih proizvoda koja naša zemlja proizvodi. U Srbiji će biti dovoljno svega, a ovi drugi neka razmišljaju koga sve podržavaju i koliko neodgovornih politika u svetu imamo.

U svakom slučaju, ponosan na SRbiju što gradi, što se gradi, što radi, i verujem da bez obzira na bezbroj problema što ćemo biti ponosni domaćini da ćemo sve naše godo sada imamo 137 ukupno stranaka. Kad kažem stranka, 134 su države a 3 su međunarodne organizacije. Rekord za specijalizovani EKSPO. Zahvalan sam kineskim partnerima koji rade odličan posao, našim firmama koji veliki posao rade i koji su bili deo ovog istorijskog rezultata i posla.

O eksplozivima

- Sad sam razgovarao sa šefom kontraobaveštajne službe i policijom. Čekamo tužioca i neka tužilac da kvalifikaciju, da li će to biti u 11h ili u 12h. Za to je nadležno Više tužilaštvo iz Subotice, više ne mogu da ih pohvatam. Uviđaj je u toku a istraga će se voditi. Određeni tragovi postoje, ne mogu o tome da govorim, mogu da budu i lažni tragovi. Ozbiljno ćemo se posvetiti, ali svakoga koga uhvatimo da učestvuju, a znamo i lica koji su trebali da izvrše poslednji korak. Ne mislim imena, nego grupacija lica, svakoga koga budemo uhvatili da pokušava da uništi deo najvrednije infrastrukture RS energetske i svake druge, naš odgovor će biti nemilosrdan i suočiće se sa žestokom i teškom kaznom.

Ne zanimaju me tuđi regionalni ili politički interesi, zanima me sloboda i bezbednost građana Srbije i mi ćemo to da obezbedimo, rekao je Vučić.

- Kompresorska stanica je branjena tako da je ni mnogo moćnije armije ne mogu ništa osim u talasima pa bi smo pojačali odbranu i opet ništa. NI dronovima niti bilo čime. Kompresorska stanica je nešto što ni za godinu dve da nadomestimo. Branimo je najjačim oružjem koje imamo koje je nešto što nikada nismo imali. Istovremeno time branimo Kragujevac, Niš i druge gradove. Nije dobro da nam merne stanice dignu u vazduh, pojačana je kontrola i tamo. Kod Zaječara, Paraćina i drugim opštinama. Ovde je čudno podrčuje. Ovde niakada ne bismo rekli, neko je znao da je to slepo crevo i hteo je da pošalje političku poruku čini mise više nego bilo šta. To je taj Kapitonski rit, nedaleko od sela Velebit. Na potezu između Sente i Kanježe. Da li je nečija namera bila da pokaže da je namera pre svega da se učini nešto protiv Mađarske a da Srbija bude kolateralna šteta ili protiv Srbije i Mađarske, ili samo protiv Srbije, ne mogu da kažem.

- Čestitam našim služba na dobro izvedenom poslu. Nadam se da će biti bezbedni da će da uklone taj eksploziv bez žrtava i posledica i to je sve što mogu da kažem. Mi se ne utrkujemo da govorimo ko je šta i kako je, kao što su se drugi utrkivali jer ozbiljni ljudi i odgovorne države to ne rade.

O kandidatu SNS-a za izbore

Govorio je o izjavi novinarke blokaderske Nove S da je SNS već odlučio da će Vladan Petrov biti kandidat SNS-a za predsedničke izbore

- Čestitam im. Uvek su promašili, sad su prvi put pogodili. Nisam razgovarao sa Petrovim, ali nije loša ideja, možda i o tome da razmislimo. Morate da znate jednu stvar. Ne zna Siniša, ne zna niko u mojoj porodici, ne zna niko na svetu ko je meni na pameti. Niko na svetu to ne zna. I svi moji saradnici to znaju i niko me ne pita. Moj otac me je pitao nekoliko sati pre, rekao sam mu : "Tata vidimo se za 2 dana". Vi mislite - imaju informaciju i saznali su. Takvu infomraciju u ovom trenutku pre nego što je zvanično predložim, ukoliko budu hteli mene da saslušaju, možda je neko drugi planirao, ali ako mene saslušaju, imam samo ja. Što se Petrova tiče, on je izuzetan čovek, pravnik, izuzetno stručan. I tu funciju bi obavljao na izuzetan i porediti ga sa Đokićem? To su dva sveta. Jedan iskren rodoljub, 5 puta obrazovaniji od Đokića u svakom smislu. Petrov obavlja veoma važnu funciju trenutno u našoj zemlji, sumnjam da bi pristao da učestvuje u takvoj utakmici. Ali ja sam srećan što su pronašli nepobedivog kandidata i nemojte da vas podsetim da pre samo pola godine su rekli da imaju 75% podrške da ne postoji nijedno mesto gde možemo da pređemo 30%, da će nas svuda pobediti da nas počiste. DA ne smemo da se pojavimo na ulici. Mi smo se juče na 1070 mesta imali štandove u Srbiji, tek toliko da znate. Dakle, o strahu da ne pričam.

Na 20 mesta su napali, u 12 su pokunjeni i napustili ta mesta. Tek toliko koliko ih se ljudi plaše, tih junaka što vole da vrište svaki dan po svojim televizijama i svemu drugom.

O obrazovnom genocidu

- Što se obrazovnog genocida tiče, za mene Đokić odavno nije više rektor. Može da bude papa, političar, ali rektor nije. Rektor je čovek koji brine o studentima, a ne o sebi i svojoj poltiičkoj karijeri. On nije rektor,sve drugo samo ne to.Lepo mu stoji onaj kriminalac Bačulov. Ta slika? To je njihova slika. Sličan se sličnom raduje, sinoć iz Pazove, kao najavljivali ceo Beograd i Pazova, ni 300 ljudi neskupiše. ALi jedno drugom pristaju. Imamo u glavi nekoliko ljudi sad pridodajem i Vladana Petrova za kojeg verujem da možda mogu da se dostojanstevno suprostave političaru Đokiću, a da li će to biti slučaj i da li ćemo uspeti u tome, videćemo. Ja pozivam političara Đokića da ide protiv naše parlamentarne liste. Što da ide na predsedničke, on je toliko moćan. Nek obezbedi pobedu na parlamentarnim izborima. Onda bih imao manji otpor da se kandidujem na parlamentarnoj listi, pa pobedi mene. Što beži od toga? Što se sklanja? Baš bi lepo bilo. To je sve dozvoljeno, legitimno, sve super osim što nije legalno i legitimno to da ne posvetite pažnju ubistvu jedne devojke - rekao je.

Govorio je i o nesreći koja se dogodila na Filozofskom fakultetu kada je studentkinja Milica Živković izgubila život.

- Zahvalan sam porodici Milice Živković koja je sarađivala sa nadležnim organima. Ta devojka je bila potpuno normalna, normalne poruke je slala 18 minuta pre smrti. Ta devojka ništa nije nagoveštavala da bi bilo šta učinila protiv sebe. Ništa čudno u njenom ponašanju. Ona je na to bila naterana, na koji način? Istraga će da utvrdi da se dalje ne bi mešao. Ono što mene brine je nedostatak empatije, najstrašniji. Da ni političar Đokić ni svi ostali političari sa fakulteta, oni koji nisu ni završili fakultete, a osnivali su političke štabove svojih partija, neki terorističe ćelije na našim fakultetima. Da nisu pokazali empatiju prema toj devojci. Da više minuta ćutanja dobilo kuče Dona, nego jedna divna devojka Milica Živković. I to treba da bude sramota političara Đokića, političara Sinanija, političara Roglića i sve ostale političare. Sram ih bilo za sve to! Narod to sve vidi na kraju krajeva i prema tome će da sudi - rekao je predsednik.

O ambasadama

- Morate da razumete, postoji u Srbiji deo tog rajinskog mentaliteta, kmetskih duša koji su mislili da će uz pomoć stranaca moći da dođu ili ostanu na vlasti. To smo imali uvek kroz istoriju, još od Prvog srspkog ustanka i pre toga. Ko će više da se dodvori na tom i tom mestu ? Pogledajte naše političare kada razgovaraju sa novinarima. Neretko kažu: "Ne sme to Vučić da uradi, ne da mu Brisel", "Ne sme, neće mu dati Vašington, Moskva", a kad Vučić uradi, izmisle neki razlog. Zato što polaze od sebe. Čitaju šta govori neko sa strane, misle da su bogovi nekome. Ne, ja verujem u Boga, ali ne verujem u stranu čizmu. Verujem u svoj narod, u svoje građane, i za mene je glas naših građana glas Boga. Srbija je suverena i slobodna država. Moj posao je da razgovaram sa svim strancima jer mi je to posao, predstavljam državu ali ne da se ja žalim na bilo koga od njih. Na Zagu Dolovac, ili Dolovića ili bilo koga drugog. Moj posao je da zastupam interese Srbije i tako ću da se ponašam uvek. Oni koji traže pomoć od stranaca zarad svojih karijera, zarad svog opstanka na vlasti, ti nikada ništa nisu dobro uradili za svoju zemlju i u interesu naših građana - kazao je Vučić

O šteti koje su nanele blokade

- Ako bih rekao milijarde evra bilo bi nedovoljno. To potrošite na jedan autoput. A ovo? Plaćaćemo decenijama što su nam učinili. Ko će vratiti autoritet nastavniku? Sećate se samo dva meseca ranije, ti ljudi su nas napadali kada su neka neodgovorna deca napali učiteljicu u Trsteniku. Da li se sećate incidenta sa izmicanjem stolice? A onda nisu samo izmacali stolicu, već sendvičima i psovkama hranili profesore koji se nisu slagali sa njihovim idiotskim političkim idejama. Jel tako bilo? Ko će profesorima da vrati sada autoritet? Ko će nastavnicima da vrati autoritet? Ko će da vam kaže "dobio si 1" sad, kad će da vam oni organizuju blokade? Ko će da kaže na Fakultetu političkih nauka imate profesore koji pita "Ko ide na blokade neka digne ruku", ko digne ruku dobije 10, ko ne digne dobije 6. Verujem da će ti uskoro biti uhapšeni, jer posedujemo tonske dokaze za to. Jel to nastava u Srbiji? Da li je to učenje dece? A o znanju i neznanju da vam ne govorim ništa. Niko ništa ne zna. Nit koga interesuje, samo kad će veća plata. Na kraju čitava revolucija im se svela na to. Da političar Đokić dobije veću platu i da političar Đokić bude na čelu neke liste i pobedi, kako oni saznaju, Vladana Petrova. Vladana Petrova nikada ne bi pobedio. Vladana Petrova nikada ne bi pobedio, a Vladan Petrov je predsednik Ustavnog suda kao što znate. Inače za njega je Albert Ajnštajn u svakom smislu i svakom pogledu, a u moralnom smislu da ne govorim.

- Pogledajte malo ovo, pokažite narodu šta građani Srbije grade, pokažite ljudima kako menjamo lice Srbije i još jednom čestitam našim službama pre svega vojnim koji su dobro ovo obavile. I nadam se da ćemo uspeti da sačuvamo mir i stabilost. Srbija je, ljudi ne znaju, mnogo jača i snažnija oko Vidovdana će moći da vide. Mnogo se temeljnije pripremamo za stvari nego što su ljudi naučili. Zahvalnost građanima na podršci, poverenju, vama što ste jutros u nedelju došli. Čestitam još jednom Uskrs svima koji slave.