NEZAPAMĆEN PREOKRET IZ ATINE: Crvena zvezda direktno u Ligi šampiona?!

EUFORIJA na Marakani!

FOTO: N. Skenderija

Šanse za direktan plasman Crvene zvezde u Ligu šampiona naredne sezone su naglo porasle proteklog vikenda. Za to su pre svega najzaslužniji rezultati u prvom kolu plej-ofa grčkog šampionata, gde je AEK savladao Olimpijakos, a PAOK i Panatinaikos su odigrali 0:0.

AEK sada ima pet bodova prednosti u odnosu na Olimpijakos i PAOK i sasvim je realno da postane šampion Grčke, što i te kako odgovara Zvezdi. Ipak, to neće biti dovoljno za crveno-bele, jer će morati da se poklope i drugi rezultati.

Kako bi se idealan scenario ostvario, za klub iz Ljutice Bogdana je važno da Rendžers, Šahtjor, Fenercvaroš i Mitjiland ne budu šampioni u svojim ligama.

Trenutno nijedan od navedenih klubova nije lider i vodi neizvesnu trku za titulu. Ukoliko se navedeni scenariji ne ostvari i neko od tih timova bude šampion, Crvena zvezda će put ka Ligi šampiona krenuti iz drugog kola kvalifikacija.

Podsetimo, crveno-beli su već jednom obezbedili direktan plasman u evropsku elitu za sezonu 2023/24. Naredne dve takmičarske godine su ponovo morali u kvalifikacije.

Prvi put su se preko Bodea domogli Lige šampiona, da bi potom letos u plej-ofu ispali od Pafosa i završili u Ligi Evrope, gde su u baražu za osminu finala eliminisani od Lila.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu