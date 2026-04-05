KRENULO CELO BRDO: Veliki odron u Polumiru na Ibarskoj magistrali kod Kraljeva

Na magistralni put Kraljevo-Raška, u mestu Polumir u Ibarskoj klisuri, jutros oko jedan sat posle ponoći, obrušila se velika količina kamenja i zemlje.

G.Šljivić

Tom prilikkm, srećom, niko nije povređen, ali je pričinjena značajna materijalna šteta na automobilu „ford“ kraljevačke registracije koji se, sa dva putnika, zatekao na mestu obrušavanja.

Zbog odrona, nastaslog usled erozije zemljišta, koji se sručio na obe kolovozne trake veoma prometne magistralne deonice, saobraćaj je u višestanom prekidu pa su se i iz pravca Kraljeva i iz pravca Raške formirale dugačke kolone vozila.

I dok su putari u čijoj je nadležnosti održvanje Ibarske magistrale sa svojom mehanizacijom angažovani na raščišćavanju, zbog moguće pojave čestih odrona nadležne službe apeluju na vozače da budu oprezni kroz ibarsku klisuru, posebno kod Pivnice, Bogutovca, Bresnika, Dobrih strana, Polumira i varošice Ušće i da vožnju prilagode uslovima na putu.

