KLINAC IZ KRAJA DEBITOVAO ZA VELIKI KLUB: Ono što se potom desilo, nije mogao ni da sanja (VIDEO)

06. 04. 2026. u 12:12

Najnovije vesti iz fudbala su prilično dirljive.

Ibai Agire je momak koji je celog život maštao da igra za Real Sosijedad.

Uz taj klub je stasao, bio u njegovom podmlatku, pa zaigrao za C tim kluba iz San Sebastijana, pa za "B", a onda, ovog vikenda...

Protiv Levantea je ovaj momak koji je nedavno napunio 19 godina - debitovao za prvi tim Real Sosijedada.

Ušao je pred kraj meča, kada je već bio postavljen konačan rezultat (2:0), ali ono što se potom desilo - takođe će večno pamtiti.

Navijači su mu priredili ovacije, jer je u pitanju "momak iz kraja", ali ne samo to...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... u tom istom kraju, kada se vratio kući, dočekali su ga njegovi drugari.

Upalili su baklje, dimbe bombe, i počeli da pevaju navijačke pesme u koje su utkali njegovo ime.

Evo i video zapisa kako je izgledala ta scena koja je obradovala dobar deo Španije, ali i sve istinske ljubitelje fudbala, željnih da što više "klinaca iz kraja", koji su odrastali voleći jedan klub, baš za tu ljubav i igraju:

Bonus video: Crnogorske olimpijske igre - takmičenje u lenjosti

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

IZAZOV ZA SRPKINJE: Naša podmlađena ženska rukometna reprezentacije ne traži izgovore uoči duela sa Litvanijom
KOGA nema, bez njega se mora i - može. Selektorka rukometašica Sandra Kolaković ne želi da razmišlja o povređenim devojkama, već se trudi da mlade igračice što bolje pripremi za mečeve odluke u kvalifikacijama za EP od 3. do 20. decembra 2026. u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Naše dame u četvrtak (18.40) u Klaipedi izlaze na megdan Litvaniji, a u nedelju (18.00) u Novom Sadu dočekuju Ukrajinu.

06. 04. 2026. u 17:00

IMA POSEBNO ZNAČENJE: Znate li zašto je za Uskrs obavezno ofarbati bar jedno jaje u LJUBIČASTO?

