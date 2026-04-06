KLINAC IZ KRAJA DEBITOVAO ZA VELIKI KLUB: Ono što se potom desilo, nije mogao ni da sanja (VIDEO)

Najnovije vesti iz fudbala su prilično dirljive.

Ibai Agire je momak koji je celog život maštao da igra za Real Sosijedad.

Uz taj klub je stasao, bio u njegovom podmlatku, pa zaigrao za C tim kluba iz San Sebastijana, pa za "B", a onda, ovog vikenda...

Protiv Levantea je ovaj momak koji je nedavno napunio 19 godina - debitovao za prvi tim Real Sosijedada.

Ušao je pred kraj meča, kada je već bio postavljen konačan rezultat (2:0), ali ono što se potom desilo - takođe će večno pamtiti.

Navijači su mu priredili ovacije, jer je u pitanju "momak iz kraja", ali ne samo to...

... u tom istom kraju, kada se vratio kući, dočekali su ga njegovi drugari.

Upalili su baklje, dimbe bombe, i počeli da pevaju navijačke pesme u koje su utkali njegovo ime.

Evo i video zapisa kako je izgledala ta scena koja je obradovala dobar deo Španije, ali i sve istinske ljubitelje fudbala, željnih da što više "klinaca iz kraja", koji su odrastali voleći jedan klub, baš za tu ljubav i igraju:

La celebración de la cuadrilla de Ibai Aguirre (2007) tras su debut con la #RealSociedad.



Como otros tantos, de la grada de Anoeta al campo.



Zubieta 🏡 ⚪️🔵



🎥 = @a1urrr pic.twitter.com/ghWZfFIIyt — Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) April 4, 2026

