"STAVILI SMO NAJJAČE MERE DA BISMO ZAŠTITILI GRAĐANE" Vučić: Dok sam predsednik čuvaću mir u Srbiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je situacija u svetu zbog ratova kritična, te da mi kao zemlja imamo najjače mere kako bismo zaštitili građane.

- Raste cena nafte, raste cena svega drugog. Mi na silu bukvalno držimo. Mi smo imali, znate koliko višu cenu nego u Crnoj Gori, od ponedeljka Crna Gora ima istu cenu dizela kao mi, pri čemu je sve drugo jeftinije kod nas zato što smo stavili najjače mere da bismo zaštitili građane. Ali ako se ludilu ne stane na kraj, crno se piše celom svetu. Mi ćemo malo manje da stradamo, ali stradaćemo sviu. Ja dok sam predsednik čuvaću mir u Srbiji, čuvaću mir za nešu decu, sestre, majke...