OŠTRA PORUKA RUSIJE: London će platiti visoku cenu

LONDON će platiti veoma visoku cenu za pokušaje zaplene brodova povezanih sa Rusijom, izjavio je za Sputnjik ruski ambasador u Velikom Andrej Kelin.

Foto: Profimedia

- Hoće li London imati snage i nesmotrenosti da to učini? Verovatno da. Opustiti se i misliti da Britanci ne mogu ništa da urade bez Sjedinjenih Država bilo bi pogrešno. Pitanje je koja je cena koju će London morati da plati za ovaj pokušaj. Ona bi mogla biti veoma visoka - ocenio je Kelin.

Pored toga, ambasador je poručio da bi, usled pretnji iz Londona, Rusija mogla da primeni asimetrične mere kako bi osigurala slobodu plovidbe u Lamanšu.

- Možemo da iskoristimo sve raspoložive pravne, političke i druge instrumente (uključujući asimetrične i ne nužno blizu britanskih teritorijalnih voda) da zaštitimo naše interese i obezbedimo slobodu plovidbe - poručio je Kelin.

U martu je britanska vlada objavila da će britansko vojno osoblje moći da se ukrca na sankcionisane brodove koji tranzitiraju kroz njene teritorijalne vode.

Štaviše, London će uvesti još veća ograničenja, zatvarajući britanske vode, uključujući i Lamanš, za sankcionisane brodove.

U saopštenju je naglašeno da ova mera utiče na takozvanu „flotu u senci“, koja se navodno bavi transportom ruskih energetskih resursa.

(Sputnjik)

