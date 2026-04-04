MAJKA I ĆERKA BESPOMOĆNO GLEDALE UŽASAN PRIZOR: Nakon pada sa trećeg sprata, žena u kritičnom stanju
I. P. M. (50) nalazi se u kritičnom stanju nakon što je oko 14 časova pala sa trećeg sprata zgrade u Južnom bulevaru na Vračaru.
Prema prvim informacijama nesreća se dogodila kada je nesrećna žena prostirala veš prilikom čega je izgubila ravnotežu i pala kroz prozor stana u kome je živela, prenose mediji.
- Majka I. P. M. i njena ćerka prisustvovale su jezivom trenutku. Žene su veoma potresene, a povređena žena se nalazi u veoma teškom stanju - navodi izvor za medije.
Podsetimo, jeziva nesreća dogodila se danas na Vračaru, kada je žena I. P. M. pala kroz prozor i tom prilikom zadobila povrede opasne po život.
Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na lice mesta, gde je povređenoj ukazana prva pomoć, nakon čega je hitno prevezena u Urgentni centar, gde su lekari započeli reanimaciju.
Prema prvim informacijama, žena je prilikom pada zadobila teške telesne povrede, uključujući prelome obe noge.
- Njeno stanje je kritično i prebačena je u crvenu zonu, a lekari se bore za njen život - dodao je izvor za medije.
Policija je na licu mesta i obavlja uviđaj, a istraga je u toku.
(Telegraf)
Komentari (0)