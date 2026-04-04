BARSELONI SE SMEŠI TITULA: Real Madrid kiksnuo protiv ekipe koja se bori za opstanak!

Filip Milošević

04. 04. 2026. u 18:50

Fudbaleri Majorke pobedili su na svom terenu Real Madrid sa 2:1 i tako osvojili velika tri boda u borbi za opstanak.

Majorka je u 41. minutu povela protiv "kraljevskog kluba", a strelac pogotka je bio Morlanes.

Dugo je taj rezultat bio na snazi, činilo se da će domaćin uzeti Realu sva tri boda, ali onda je u 88. minutu Eder Militao uspeo da donese nadu Madriđanima.

Međutim samo tri minuta kasnije Vedad Murići je presudio Realu pogotkom za 2:1 i tri boda Majorke.

Majorka je sada prva iznad crte sa dva boda više od Elčea, dok je Real i dalje drugi ali sa četiri boda manje i utakmicom više od velikog rivala Barselone.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Košarka

2 419

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

