BARSELONI SE SMEŠI TITULA: Real Madrid kiksnuo protiv ekipe koja se bori za opstanak!
Fudbaleri Majorke pobedili su na svom terenu Real Madrid sa 2:1 i tako osvojili velika tri boda u borbi za opstanak.
Majorka je u 41. minutu povela protiv "kraljevskog kluba", a strelac pogotka je bio Morlanes.
Dugo je taj rezultat bio na snazi, činilo se da će domaćin uzeti Realu sva tri boda, ali onda je u 88. minutu Eder Militao uspeo da donese nadu Madriđanima.
Međutim samo tri minuta kasnije Vedad Murići je presudio Realu pogotkom za 2:1 i tri boda Majorke.
Majorka je sada prva iznad crte sa dva boda više od Elčea, dok je Real i dalje drugi ali sa četiri boda manje i utakmicom više od velikog rivala Barselone.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
