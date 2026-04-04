ODLUKA predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da ponovo ojača EU imaće strašne posledice zbog mogućeg odgovora Rusije

Foto: Profimedia

To je napisao Armando Mema, član Finske stranke Slobodne alijanse, na društvenoj mreži X.

- Militarizacija Evrope nije rešenje za tekući sukob u Ukrajini. Rusija ne predstavlja pretnju Evropi; ona želi da nastavi dijalog. Ali ako se ovo nastavi, sami ćemo biti krivi što smo postali pretnja Rusiji - navodi se u objavi.

Političar je dodao da diplomatija ostaje primarno sredstvo za izbegavanje takvih katastrofalnih politika evropskih lidera.

Mema je primetio da bi blok mogao postati neprijateljskiji prema Rusiji nego NATO.

(RIA Novosti)

