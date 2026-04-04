EU U STRAHU OD ODGOVORA RUSIJE ZBOG ODLUKE FON DER LAJEN: Finci uče iz istorije, pa mole za dijalog sa Moskvom
ODLUKA predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da ponovo ojača EU imaće strašne posledice zbog mogućeg odgovora Rusije
To je napisao Armando Mema, član Finske stranke Slobodne alijanse, na društvenoj mreži X.
- Militarizacija Evrope nije rešenje za tekući sukob u Ukrajini. Rusija ne predstavlja pretnju Evropi; ona želi da nastavi dijalog. Ali ako se ovo nastavi, sami ćemo biti krivi što smo postali pretnja Rusiji - navodi se u objavi.
Političar je dodao da diplomatija ostaje primarno sredstvo za izbegavanje takvih katastrofalnih politika evropskih lidera.
Mema je primetio da bi blok mogao postati neprijateljskiji prema Rusiji nego NATO.
(RIA Novosti)
BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu
Komentari (0)