IDF: Jedan vojnik poginuo, drugi teško povređen u prijateljskoj vatri u južnom Libanu

VOJNIK Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) je poginuo, a drugi je teško povređen u "prijateljskoj vatri" u južnom Libanu, saopštio je danas IDF.

Poginuli vojnik je identifikovan kao vodnik prve klase Gaj Ludar (21), pripadnik jedinice Maglan, prenosi Tajms of Izrael.

Incident se dogodio tokom operacije u selu Šeba, na jugu Libana.

Jedinica Maglan izvršila je upad u Šebu da bi uhvatila osumnjičenog koji je navodno pomagao libanskoj militantnoj grupi Hezbolah.

Prema preliminarnom istraživanju IDF-a, tokom operacije jedan vojnik je pomislio da je identifikovao osumnjičene koji pokušavaju da pobegnu i otvorio vatru.

U pucnjavi, Ludar je poginuo, a drugi vojnik je teško povređen.

Kao navodi izraelski portal, misija je dovršena, a osumnjičeni je prebačen u Izrael radi ispitivanja.

