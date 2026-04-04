IDF: Jedan vojnik poginuo, drugi teško povređen u prijateljskoj vatri u južnom Libanu
VOJNIK Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) je poginuo, a drugi je teško povređen u "prijateljskoj vatri" u južnom Libanu, saopštio je danas IDF.
Poginuli vojnik je identifikovan kao vodnik prve klase Gaj Ludar (21), pripadnik jedinice Maglan, prenosi Tajms of Izrael.
Incident se dogodio tokom operacije u selu Šeba, na jugu Libana.
Jedinica Maglan izvršila je upad u Šebu da bi uhvatila osumnjičenog koji je navodno pomagao libanskoj militantnoj grupi Hezbolah.
Prema preliminarnom istraživanju IDF-a, tokom operacije jedan vojnik je pomislio da je identifikovao osumnjičene koji pokušavaju da pobegnu i otvorio vatru.
U pucnjavi, Ludar je poginuo, a drugi vojnik je teško povređen.
Kao navodi izraelski portal, misija je dovršena, a osumnjičeni je prebačen u Izrael radi ispitivanja.
(Tanjug)
