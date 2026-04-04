IDF: Jedan vojnik poginuo, drugi teško povređen u prijateljskoj vatri u južnom Libanu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 04. 2026. u 23:13

VOJNIK Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) je poginuo, a drugi je teško povređen u "prijateljskoj vatri" u južnom Libanu, saopštio je danas IDF.

ИДФ: Један војник погинуо, други тешко повређен у пријатељској ватри у јужном Либану

Profimedia

Poginuli vojnik je identifikovan kao vodnik prve klase Gaj Ludar (21), pripadnik jedinice Maglan, prenosi Tajms of Izrael.

Incident se dogodio tokom operacije u selu Šeba, na jugu Libana.

Jedinica Maglan izvršila je upad u Šebu da bi uhvatila osumnjičenog koji je navodno pomagao libanskoj militantnoj grupi Hezbolah.

Prema preliminarnom istraživanju IDF-a, tokom operacije jedan vojnik je pomislio da je identifikovao osumnjičene koji pokušavaju da pobegnu i otvorio vatru.

U pucnjavi, Ludar je poginuo, a drugi vojnik je teško povređen.

Kao navodi izraelski portal, misija je dovršena, a osumnjičeni je prebačen u Izrael radi ispitivanja.

(Tanjug)

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku
TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

