ŠEŠELJ: Autonomija univerziteta nije isto što i samoupravljanje na univerzitetu
PREDSEDNIK SRS prof. dr Vojislav Šešelj objasnio je da autonomiju fakulteta definiše vrlo jasno Zakon o univerzitetu.
- Autonomija se odnosi na naučni rad i obrazovanje. Autonomija univerziteta nije isto što i samoupravljanje na univerzitetu. I to ovi koji su prigrabili svu vlast na univerzitetima i na pojedinim fakultetima čvrsto forsiraju. Oni smatraju da se niko ne sme mešati u upravljanje, a osnovni vlasnik svih fakulteta i univerziteta ovog karaktera je država - rekao je Šešelj za B92.
