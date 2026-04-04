NJEMU U VELIKU ČAST: Ceca na koncertu u Jagodini otpevala pesmu "Dragane moj" za Dragana Markovića Palmu i pozdravila njegovu porodicu (FOTO)

FOLK diva Svetlana Ceca Ražnatović održala je večeras veliki koncert u Jagodini.

U toku noći nizala je svoje najveće hitove koje je publika uglas pevala da Svetlanom.

Poseban i emotivan trenutak večeri bio kada se Ceca obratila i pozdravila porodicu Marković, pokojnog gradonačelnika grada Jagodina, Dragana Markovića Palmu.

- Večeras sam u gradu mog velikog i iskrenog prijatelja kojeg sam mnogo volela i on mene za života Dragana Markovića Palmu i znam da je on sada na mnogo boljem i lepšem mestu. Veliki pozdrav za porodicu Marković koja je ove sa nama.

Sada ide pesma koju ove noći posvećujem njemu, "Dragane moj".

Svetlana nije krila oduševljenje što se druži sa publikom koja ju je očigledno dugo i željno iščekivala.

Nema sumnje da će Pomorsvski okrug i njeni obožavaoci iz Šumadije i zapadne Srbije ovo veče dugo pamtiti.

