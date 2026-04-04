BRNABIĆ ČESTITALA DAN STUDENATA: Država će vratiti obrazovanje na pravi put

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić čestitala je danas Dan studenata 4. april svim studentima i poželela da se nikada više ne ponovo blokade na fakultetima, poručivši da će država vratiti obrazovanje na pravi put i upozorila da je zbog blokada nažalost u 2025. godini diplomiralo 11.500 manje studenata nego 2024. godine, što je direktno uticalo na njihovu budućnost.

Brnabićeva je nakon sastanka sa studentima 24 fakulteta sa četiri Univerziteta u Ložionici u Beogradu rekla da je zabrinjavajuća činjenica, ne samo po mlade ljude već i po Srbiju i budućnost koja zavisi od mladih, činjenica da je 11. 500 manje diplomiranih studenata bilo u 2025. godini nego u 2024. godini.

-Po podacima koje imamo od samih visokoškolskih ustanova, koji su te podatke bili obavezni da unose u jedinstveni informacioni sistem prosvete, mi smo u 2025. godini imali 18.894 studenta koji su diplomirali, u 2024. godine, kada nismo imali blokadu u Srbiji je diplomiralo 30.388 studenta. To vam je razlika od praktično 11.500 studenta koji nisu diplomirali zbog blokada. Kako znamo da je to zbog blokade? Pa zato što smo radili poređenje sa prethodnim godinama. I od godine do godine, postoje oscilacije, razlike, ali te razlike u broju studenta koji su diplomirali u jednoj akademskoj godini u odnosu na prethodne akademske godine je između 1.000 i 2.000. Nikada više od toga, rekla je Brnabićeva.

Ona je čestitala Dan studenata 4. april svim studentima i poželela da se nikada više ne ponovi 2025. godina, zato što je, kako je istakla, obrazovanje jedan od osnovnih stubova društva, onaj stub koji najviše utiče na budućnost jedne zemlje, koji su blokaderi pokušali da unište.

-Kada udarite na obrazovanje, kada pokušate da sprečite obrazovanje u jednoj zemlji, kao što su to blokaderi pokušali da urade u 2025. godini, ne samo u visoko školstvo, već takođe i da zaustave srednje škole, osnovne škole, sećate se da su u jednom trenutku čak pokušali da blokiraju i vrtiće, onda vi udarate na osnovne stubove jedne zemlje, pokušavate da uništite budućnost te zemlje, rekla je Brnabićeva za Tanjug.

Ona je istakla da je danas posebno na Dan studenata važno da se priča o tome kako su blokade uticale na njihove živote i njihov rad, na buduće karijere, takođe i njihove porodice koje su bile izložene ogromnim pritiscima i nestabilnošću, bojazni za to šta će i kako njihova deca u budućnosti.

-Želela bih da se osvrnemo na to šta smo uspeli da uradimo, ali još važnije šta to treba dodatno da uradimo za studente u budućnosti i za naše visoko školstvo. S tim u vezi, kao što ste videli, susrela sam se danas ovde u Ložionici u Beogradu, koje je na kraju krajeva i njihovo mesto, sa predstavnicima 24 fakulteta sa četiri državna univerziteta koja danas obeležavaju Dan studenta. Za mene je izuzetno važna lepa vest koja pokazuje o tome kako smo se i u toku blokada mi kao država, ne rektor, dekani, borili za studente, za njihove porodice, za njihovo obrazovanje i sa druge strane da ukažemo na drugu stvar koja pokazuje koliko devastirajuće efekte su blokade imale za ove mlade ljude za naš obrazovni sistem i naravno onda za celu Srbiju, rekla je Brnabićeva.

Ona je podsetila da je četvrti studentski zahtev bio da se školarine umanje 50 odsto, kako bi samofinansirajući studenti lakše podnosili taj trošak, kako bi njihove porodice mogle lakše da obezbede njihovo studiranje, ali takođe kako bi otvorili praktično naše fakultete za veći broj studenata.

-U razgovorima o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i rektori i dekani, najveći broj, su bili apsolutno protiv toga da oni umanjuju školarinu. Oni su insistirali na tome da školarine ostaju iste, da oni mogu u budućnosti da ih podižu i da taj zahtev studenta ne ide od njih. Da se oni nijednog jedinog dinara ne odrekne već, da se uspostavi direktna veza između studenta i države, odnosno ministarstva prosvete, što nikada ranije nije bio slučaj, rekla je ona.

Kako je navela država je prihvatila zahtev i iz budžeta Republike isplatila do sada oko 2,4 milijarde dinara, što je oko 20 miliona evra, za 53.500 studenta.

-Dakle 20 miliona evra u jeku blokada za više od 53.000 studenta kako bismo njima i njihovim porodicama makar malo olakšali njihovo obrazovanje i na kraju krajeva i učinili čitavu tu 2025. godinu lakšom. Mi kao država, ne fakulteti, ne univerziteti, dakle mi kao država smo to uradili, rekla je ona.

Istakla je da sledeća isplata refundacija tih 50 odsto školarina ide već u u aprilu.

Ona je istakla da je čitav blokaderski pokret, na čelu sa rektorom Vladanom Đokićem i dekanima koji su to podržavali, ali nekim drugim rektorima uticao na čitavu situaciju sa kojom se danas suočavamo na fakultetima, kako po pitanju broja diplomiranih, tako i po drugim stvarima.

-Da budem sasvim fer, ali to je najviše bilo od rektora Beogradskog univerziteta, odnosno Univerziteta u Beogradu. To je zločin nad mladim ljudima. Blokaderski pokret je uništio ne jednu generaciju, nego nekoliko generacija. I biće potrebno vremena i energije da se ti ljudi vrate svom studiranju, da mogu to da nadoknade, ali veliki deo njih nikada to neće nadoknaditi i zauvek im je blokaderski pokret uskratio pravo na visoko školstvo i da postanu diplomirani inženjeri, ljudi iz kulture, umetnosti, političkih nauka ili bilo čega drugog. Dakle, oni su zaista zadali jedan od najtežih udaraca Srbiji, rekla je ona.

Brnabićeva je istakla da dodatno zabrinjava činjenica koju je danas čula od studenata iz Novog Sada, a to je da je u 2025. godinu Univerzitet u Novom Sadu uspisalo 3.500 studenata manje nego 2024. godine.

-To su takođe devastirajući podaci. Dakle, to sam čula od studenta i to vam znači da onda u Novom Sadu praktično ukinuli jedan fakultet. Zato što imate fakultete koji imaju 3.500 studenta. Dakle, da su blokaderi praktično ukinuli jedan fakultet samo na univerzitetu u Novom Sadu, a videćemo na drugim fakultetima. Mi ćemo kao država nastaviti da se borimo za naše visoko školstvo i nastavićemo da se borimo za studente. Za sve studente, bez ikakve razlike, poručila je ona.

Istakla je da je za nju takođe važno što će pored finansijskih izdavanja za studente i fakultete, država i investirati i dalje u visoko obrazovanje.

-Mi imamo u planu izgradnju još jednog studentskog doma u Beogradu kapaciteta od nekih od prilike 1. 000 mesta, za dodatnih 1.000 studenata. Da završimo konačno onaj studentski dom u Nišu koji je kapacitet od prilike 400 mesta. I ono što je za mene bilo posebno relevantno i to ću koliko danas pre preneti predsedniku Aleksandru Vučiću jeste što su studenti izrazili želju da se konačno izgradi Studentski dom i menza u Novom Pazaru, pošto nemaju. rekli su da su o tome razgovarali sa predsednikom vlade Đurom Macutom, tako da ja ću videti da koliko god možemo da podržimo taj zahtev studenta, zato što verujem da je to nešto što bi bilo dobro u Novom Pazaru, a drago mi je što je konačno i Državni univerzitet u Novom Pazaru izašao iz blokade, naglasila je Brnabićeva.

Istakla je da joj je drago što bez obzira na sve što su blokaderi kako kaže pokušavali, najveći broj studenata je video šta su rektor, pojedni dekani hteli i šta su sve radili zarad svoje političke karijere.

-Vratićemo mi naše visoko obrazovanje na pravi put i biće jače nego što je bilo ranije, poručila je Brnabićeva.

Student prorektor Univerziteta u Novom Sadu Damjan Vakanjac zahvalio je predsednici Narodne Skupštine Ani Brnabić što je danas razgovarala sa studentima i čestitao svim studentima Dan studenata 4 april.

-Mi kao Studentska konferencija univerziteta Srbije (SKONUS) obeležavamo Dan studenata 4. april i danas smo odlučili da to uradimo putem jednog dijaloga sa predsednicom Skupštine, kojoj zahvaljujem što je došla. Iza nas je jedna teška godina i napokon je došlo vreme da se čujemo međusobno i da saslušamo koji su problemi. Upravo smo na ovom sastanku izneli koji su problemi sa kojima smo se suočavali i podvukli crtu kako ćemo dalje rešavati potencijalne probleme i prepreke, jer ne postoji bolji način za rešavanje kriznih situacija od akademskog dijaloga, rekao je on za Tanjug.

Istakao je da se nada da će postati tradicija da studenti mogu direktnije da komuniciraju sa nadležnim institucijama.

Vakanjac je dodao da su blokade svakako uticale i na smanjen broj upisanih studenata.

-Blokade su nanele veliku štetu visokoškolskim ustanovama zbog nestabilnosti i buduće generacije nisu sigurne dovoljno da upišu državne visokoškolske ustanove u Srbiji i mi smo izrazli bojaznost koliko to može da potraje. Tako da je potrebno vreme da se sanira sve to kako bi srednjoškolci i naši studenti vratili poverenje u institucije, dodao je on.

