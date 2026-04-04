CENE ENERGIJE SU VISOKE I PET VLADA EU POZIVA NA AKCIJU: Traže od Evropske komisije meru oporezivanje dodatnog profita energetskih kompanija
PET ministara finansija EU, uključujući i italijanskog Đankarla Đorđetija, kritikovali su energetske kompanije zbog rasta cena goriva i pozivaju na meru oporezivanja viška profita energetskih kompanija, kao odgovor na rastuće cene goriva zbog rata na Bliskom istoku. Pored Italije, zahtev su potpisale Nemačka, Španija, Portugal i Austrija.
Sukob na Bliskom istoku izazvao je rast cena nafte, što je značajno opteretilo evropsku ekonomiju i evropske građane i važno je osigurati da se taj teret pravedno raspodeli, piše Đorđeti zajedno sa četvoricom evropskih resornih kolega. Pored Italije, zahtev su potpisale i Nemačka, Španija, Portugal i Austrija.
„Evropsko rešenje“, pišu u pismu evropskom komesaru za klimu Vopkeu Hekstri, podsećajući da su „podržavali i promovisali mere za oporezivanje viška profita energetskoih kompanija“, pozivajući Evropsku komisiju da razvije sličan instrument na nivou EU, zasnovan na čvrstoj pravnoj osnovi.
„Evropsko rešenje bi poslalo signal građanima naših država članica i ekonomiji u celini, pokazujući da smo ujedinjeni i sposobni da delujemo“ i poslalo bi „jasnu poruku: oni koji profitiraju od posledica rata moraju dati svoj doprinos kako bi ublažili teret društva“. Prema rečima ministra, zajedničko delovanje bi omogućilo „finansiranje privremenih mera podrške, posebno za potrošače i obuzdavanje rasta inflacije, bez daljeg opterećenja javnih budžeta“.
