„BLOKADARSKI POKRET JE UNIŠTIO NEKOLIKO GENERACIJA“ Brnabić: Mi sada imamo 11.500 studenata koji nisu diplomirali zbog blokada

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić objavila je video na svom Instagram nalogu u kojem je iznela ozbiljne činjenice na račun blokaderskog pokreta, tvrdeći da su posledice po studente ogromne i dugoročne.

U svom obraćanju, Brnabić je naglasila da blokade nisu pogodile samo jednu generaciju, već su ostavile posledice na više njih.

- Blokadarski pokret je uništio ne jednu generaciju, nego nekoliko generacija – rekla je ona

Govoreći o konkretnim podacima, Brnabić je navela da informacije dolaze direktno od visokoškolskih ustanova i ukazala na drastičan pad broja diplomiranih studenata.

Prema njenim rečima, tokom 2025. godine diplomiralo je 18.894 studenata, dok je godinu dana ranije, 2024. godine, kada nije bilo blokada, diplomiralo čak 30.388 studenata.

Razlika između te dve godine, kako je istakla, iznosi oko 11.500 studenata koji nisu završili studije.

- Mi sada imamo 11.500 studenata koji nisu diplomirali zbog blokada – naglasila je Brnabić.

Ona je dodatno objasnila da su oscilacije u broju diplomiranih studenata normalna pojava iz godine u godinu, ali da su te razlike ranije bile znatno manje.

- Postoje oscilacije, postoje razlike, ali te razlike su uvek bile između 1.000 i 2.000 studenata. Nikada više od toga – rekla je.

U tom kontekstu, Brnabić je ocenila da je trenutna situacija bez presedana i da predstavlja ozbiljan udar na mlade ljude u Srbiji.

- To je zločin nad mladim ljudima – poručila je ona.

Na kraju, ponovila je svoju ključnu poruku, naglašavajući razmere posledica koje su blokade ostavile na obrazovni sistem i budućnost studenata.

- Blokadarski pokret je uništio ne jednu generaciju, nego nekoliko generacija – zaključila je Brnabić.

(Alo)