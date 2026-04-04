PENTAGON TEŠKA SRCA PRIZNAO: Nećete verovati koliko je američkih vojnika ranjeno u operacijama protiv Irana
Ukupno 365 američkih vojnika povređeno je u američkim operacijama protiv Irana, pokazali su novi podaci Pentagona.
Prema objavljenim informacijama, među povređenima je 247 pripadnika kopnene vojske, 63 iz mornarice, 19 marinaca i 36 iz vazduhoplovstva, preneo je Si-Bi-Es.
Većina ranjenih vojnika vratila se na dužnost, saopštila je Centralna komanda SAD. Broj poginulih američkih vojnika ostao je 13, navode vojni podaci.
Sedam smrtnih slučajeva klasifikovano je kao "neprijateljsko delovanje", uključujući šest vojnika poginulih u iranskom napadu u Kuvajtu i jednu osobu koja je preminula od posledica ranjavanja u Saudijskoj Arabiji.
Preostalih šest vojnika poginulo je u padu američkog aviona za dopunu gorivom i njihova smrt je kategorisana kao "ne neprijateljska".
(Si-Bi-Es, Tanjug)
