Zločin

JOŠ JEDNO HAPŠENJE SRBA NA KOSOVU I METOHIJI ZBOG NAVODNIH RATNIH ZLOČINA: Priveden stanovnik Grnčara zbog navodnih ratnih zločina

Dragana ZEČEVIĆ

04. 04. 2026. u 15:48

TZV. tužilaštvo u Prištini saopštilo je da je u uhapšen muškarac A.D. osumnjičen da je navodno počinio krivično delo "ratni zločin protiv civilnog stanovništva u okolini Kačanika,a prema saznanjima Novosti uhapšen je A.Dejanović iz okoline Vitine koji se prema navodima tužilaštva tereti da je počinio zločine u selu Ivaja i okolnim selima u opštini Kačanik.

foto d.z.

Ovo hapšenje sedmo je od početka godine na KiM pod sumnjom za navodno počinjene ratne zločine nad albanskim civilima tokom sukoba na KiM 1998. i 1999. godine. Reagujući na još jedan slučaj hapšenja Srba na KiM, Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da Priština nastavlja sa progonom srpskog naroda sa Kosova i Metohije, o čemu svedoči i privođenje A. D. iz mesta Grnčare u kosovskom pomoravlju, nekadašnjeg policajca u penziji i to 26 godina nakon sukoba.

-U želji da isprovociraju i zastraše srpski narod na ovim prostorima, prištinske vlasti nastavljaju sa praksom arbitrarnog hapšenja Srba i po pravilu bez ikakvih relevantnih dokaza i kredibilnih svedoka, što govori o jasnoj političkoj pozadini ovakvih akcija-navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM i dodaje da su uzaludni pokušaji Prištine da hapšenja Srba predstave kao deo tzv. “vladavine prava” jer sudski procesi jasno pokazuju da je reč o neosnovanim progonima, koji nisu zasnovani ni na pravu ni na pravdi niti utemeljenj na činjenicama.

-Politički motivisana hapšenja služe kao mehanizam Aljbina Kurtija za odmazdu prema Srbima s ciljem slanja poruke da na Kosovu i Metohiji za njih nema mira ni sigurnosti i to ćemo, kao i uvek do sada, jasno ukazati i predstavnicima međunarodne zajednice uz zahtev da pomno isprate i slučaj A. D. ali i sve druge procese koji se vode protiv uhapšenih Srba-navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM.

