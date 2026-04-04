UDES NA MOSTARSKOJ PETLJI: Povređen motociklista, stvaraju se veliki zastoji

NA Mostarskoj petlji, u smeru od Novog Beograda ka gradu, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je oboren motociklista.

Prema nezvaničnim informacijama, motociklista leži na kolovozu, a ekipa Hitne pomoći nalazi se na mestu nesreće i ukazuje mu pomoć.

Saobraćaj je usporen i stvaraju se zastoji u ovom delu grada.

Još uvek se ne zna u kakvom je stanju povređeni motociklista, kao i zbog čega je došlo do saobraćajne nesreće.

