DRONOVI, SATELITI, ROBOTI I VEŠTAČKA INTELIGENCIJA: Otkrivene tajne Pompeje

ZAHVALjUJUĆI upotrebi dronova, satelita i robota, sproveden je potpun pregled svih dobara na lokalitetu drevnog grada Pompeje, a celokupno arheološko nalazište sistematizovano je u više od 70.000 kartona koji omogućavaju klasifikaciju prema hitnosti i određivanje različitih tipova rizika i propadanja struktura.

Foto printskrin youtube/pompeii

Reč je o oko 1.200 kuća i radionica, sa više od 13.000 prostorija, izgrađenih pre 2.000 godina, prenosi Ansa.

To je rezultat dugotrajnog terenskog rada timova arhitekata, inženjera, restauratora i arheologa, koji su završili pregled čitavog antičkog grada.

Ova sistematizovana baza podataka biće osnova za planirano održavanje i očuvanje lokaliteta.

U prošlosti je, naime, nedostatak ažurnog i detaljnog uvida u stanje očuvanosti svih ovih objekata, kao i poteškoće u obezbeđivanju stalnog i redovnog održavanja, doveo do značajnih gubitaka od zidova i fresaka zabeleženih u 18. i 19. veku, koji su danas degradirani ili nestali, do urušavanja Škole Armaturarum 2010. godine, što je pokrenulo Veliki projekat Pompeje - spasavanje koje je finansirala italijanska država i EU.

Ako je očuvanje oduvek bilo najveći izazov Pompeje, sada se ono oslanja na novi alat o kome je godinama sanjao arheolog Andrea Karandini i koji konačno omogućava direktoru parka Gabrielu Cuhtrigelu mirniji san.

Monitoring i katalogizacija služe kao osnova za intervencije održavanja ili sprečavanje oštećenja i urušavanja i predstavljaju svojevrsnu mapu puta: daju Prioritete za intervencije.

-To me oslobađa svakodnevne strepnje i brojnih neprospavanih noći tokom kojih sam razmišljao kako da odaberem radove, jer nismo imali uvek ažurnu sliku stanja, rekao je Cuhtrigel.

Svi podaci su obrađeni uz pomoć informatičkih alata i veštačke inteligencije i preneti u kartografski sistem koji sada, prema stepenu hitnosti, planira trogodišnji program održavanja.

Kako je u poruci naveo ministar kulture Alesandro Đuli, to je način "da se proslavi Pompeja, paradigma javne arheologije i savremen, inovativan italijanski pristup upravljanju kulturnom baštinom".

Pompeja je antički grad koji se nalazio na jugu Apeninskog poluostrva, jugoistočno od današnjeg Napulja.

Pompeja je osnovana u 6. veku p. n. e.

U svojoj istoriji, koja je trajala oko 700 godina, u Pompeji su živeli Samniti, Grci, Etrurci i Rimljani.

Grad je potpuno uništen u erupciji vulkana Vezuv 24. avgusta 79. godine nove ere.

(Tanjug)

