"POŠTOVAĆU VENECIJANSKU KOMISIJU, ALI ME NEĆE UĆUTKATI" Vladan Petrov prokomentarisao tužakanje nevladinih organizacija

PREDSEDNIK Ustavnog suda Vladan Petrov je, reagujući na zahtev nevladinih organizacija Venecijanskoj komisiji da se ispita usklađenost njegovog postupanja sa ustanovljenim principima ponašanja, istakao da će poštovati sve eventualne postupke koji bi se pred tom komisijom protiv njega vodili, kao i svaku odluku ili meru ako bude doneta i poručio da ga neće ućutkati u borbi za vladavinu prava i demokratiju ni po cenu da ostane i bez članstva u Venecijanskoj komisiji i funkcije u Ustavnom sudu.

Petrov je u pisanoj izjavi dostavljenoj Tanjugu naglasio da će, ako te odluke ili mere na bilo koji način budu nepovoljne, staviti na raspolaganje svoj mandat Vladi Srbije kao mandataru.

- Nije to prvi put. CEPRIS je još u februaru prošle godine pisao pismo Venecijanskoj komisiji, koje se očigledno zagubilo negde 'na autoputu kroz Hrvatsku'. Pošto jedna nije bila dovoljna, njih nekoliko nevladinih organizacija, uputile su novu pritužbu Venecijanskoj komisiji protiv mene. Venecijanskoj komisiji sam tada priložio autentične izjave i prevode mojih tekstova na engleskom jeziku. Ni tada se povodom toga nisam oglašavao, ali pošto su ove organizacije, ovog puta u još većem broju, iznele tvrdnju da sam Univerzitet u Beogradu, moju kuću u kojoj sam stekao profesorsko ime i najviša nastavno-naučna zvanja, nazvao 'paravojnom tajnom organizacijom', ne mogu da oćutim - istakao je Petrov u odgovoru, kako je naveo, "nekim najvažnijim nevladinim organizacijama".

Obraćajući se onima iz CEPRISA i ostalih nevladinih organizacija, Petrov je istakao da je za njega njegov univerzitet svetinja.

- Godinu i po dana izložio sam sebe i svoju porodicu najvećim naporima, odustao od komfornog zaklona koji nude dve pozicije - 'profesorska' i 'ustavnosudijska', da bih pravnom argumentacijom, na način na koji najbolje umem, ne tvrdim uvek i najbolje, doprineo da se zaustave haos i bezvlašće koji su zavladali našim fakultetima - naveo je Petrov.

Borba za ispite, nastavu, studente

Prema njegovim rečima, borio se za povratak nastavi i ispitima i svim drugim redovnim visokoškolskim aktivnostima, za pravo svakog studenta na visoko obrazovanje, poštovanje ličnog dostojanstva i integriteta, za prava njihovih roditelja i za porodicu.

- Borio sam se za dijalog i smirivanje tenzija. Borio sam se za to da najviše pravosudne institucije i one koje su zadužene da im obezbede nezavisnost i nadziru njihov rad bolje komuniciraju i među sobom i sa javnošću. Borio sam se za odgovornost onih koji sebe smatraju apsolutno zaštićenim i neodgovornim. Borio sam se da se stvari nazivaju pravim imenom - istakao je on.

Borba za Ustav

Petrov je naveo da je za njega, na primer, bilo nedopustivo tvrditi da Srbija nema šefa države, jer Ustav poznaje "samo" predsednika Republike s malim nadležnostima, ali sa odgovornošću čak i "za pogrešnu vremensku prognozu".

- Dajem dobru nagradu profesoru ustavnog prava bilo gde na svetu, koji je iole objektivan, a da nije član tih organizacija što se 'na mene tuže', koji će reći da predsednik republike nije šef države ili da država uopšte može postojati, a da nema šefa države. To je isto toliko besmisleno kao da nema vladu koja se može nazivati i ministarskim savetom ili parlament koji se može nazivati 'kongres' ili 'kortes' - naveo je Petrov.

Prema njegovim rečima, rezultati njegovih nastojanja, uz podršku još nekoliko intelektualaca, i bez svake sumnje države, vidljivi su danas i tek će se videti. Petrov je istakao da te rezultate svakako neće ocenjivati nekoliko samoproklamovanih "najvažnijih nevladinih organizacija", nego ih prepušta na ocenu svim relevantnim nacionalnim i međunarodnim institucijama i činiocima.

- Prepuštam ih na ocenu i svakom roditelju svakog studenta, svakom profesoru koji smatra da se nastava i ispiti ne smeju prekidati čak ni u vanrednom ili ratnom stanju, svakom rektoru na svetu koji ne bi dozvolio da se zapaljiva oruđa i sredstva drže u akademskom prostoru, svakom građaninu Srbije koji ne želi da bude zaustavljen nego da se kreće - dodao je Petrov.

Poštovanje Venecijanske komisije ne znači ućutkivanje

Kada je reč o Venecijanskoj komisiji, Petrov ističe da će poštovati eventualne postupke koji se pred tim, kako kaže, uglednim telom Saveta Evrope vode protiv njega i svaku odluku ili meru koja u vezi sa njim bude doneta.

- Ako ona na bilo koji način bude nepovoljna, staviću na raspolaganje svoj mandat mandataru. A taj mandatar, uz najviši respekt prema Venecijanskoj komisiji, jeste Vlada Srbije. Moja država me je imenovala, ona jedino može i da me povuče. Meni su gospodo 'saborci' u borbi za vladavinu prava, ljudska prava i demokratiju, za razliku od vas materijalne vrednosti i funkcije sredstvo, a ne ultimativni cilj - naglasio je Petrov.

Kako je naveo, funkcije služe odgovornom čoveku da ostavi neki trag na opšte dobro. One su javne, a ne privatne, navodi Petrov i dodaje da ne bi trebalo da služe pojedincu ili jednoj grupi, nego bi trebalo da služe celoj instituciji ili zajednici, društvu, narodu i državi.

- Da ostanem i bez članstva u Venecijanskoj komisiji i bez funkcije u Ustavnom sudu, nećete me ućutkati, što vam je očigledno jedini cilj. Visoko vrednujem inteligenciju pojedinaca u vašim redovima koji su mi dobro poznati, ali me čudi da oni nisu upoznali mene kad su me tako pažljivo proučavali mereći mi neretko svaki lapsus ili slovnu grešku. Mene nije moguće zaplašiti gubitkom funkcije kao što me ne možete ni motivisati ponudom funkcije - naveo je Petrov.

Teško breme teških vremena

Dodao je da je funkcija breme od nekoliko stotina kila na leđima čak i kad se čini da se lagano nosi.

- Mene nijedna funkcija neće zanimati tako da bih zbog nje izašao na terasu viševekovne institucije da pozajmljujem od nje moć i legitimitet. Mene podrška 3.900 'studenata i građana', čak i da su mirno okupljeni i dostojanstveni, ne bi navela na pomisao da sam iznad ostalih i da mi je dozvoljeno sve ono što je svakom rektoru i običnom čoveku oduvek bilo nedozvoljeno. Napadajući mene nećete ojačati svog predsedničkog kandidata, jer tražeći ko bi mu mogao biti dovoljno (ne)dostojan protivkandidat, previđate, nepoznajući naš narod, da domaćin koji sruši sopstvenu kuću, odnosno instituciju i zanemari svoju porodicu, nikad neće moći da zadobije poverenje građana Srbije - poručio je Petrov.

Kako je naglasio, u iščekivanju da Venecijanska komisija posle godinu i više dana od njihove prve inicijative donese "osuđujuću presudu" protiv njega, savetuje ih da će ga lakše ućutkati ako počnu da istinski vrše ulogu civilnog društva, poput najvećeg broja domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija koje deluju u Srbiji. To znači, ističe Petov, da promovišu dijalog posredstvom prava i argumenata, štite ljudska prava svih, a ne samo "njihovih".

- I još nešto. Da počnete da se suštinski menjate, jer svetski poredak u kojem ste nastali nestaje, a novi se 'u porođajnim mukama' rađa i biće mu neophodna pomoć svih dobronamernih, stručnih i odgovornih ljudi. Znam ja da kad ste vi u pitanju da se 'u pogrešnoj crkvi molim'. Ali nešto mi se čini da to važi i za vas. Doduše, bar ste umeli da izaberete lepu i dostojanstvenu 'Scuola grande San Giovanni di Evangelista' u Veneciji. Nešto mi se javlja da ćete kad sam ja u pitanju i lep i dostojanstven odgovor da dobijete - poručio je Petrov.

