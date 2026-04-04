KONVERZIJA ZEMLJIŠTA U PRAKSI: Ko najbrže dolazi do vlasništva, evo gde možete da dobijete sve odgovore

POSLE izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji 2023. godine, nastavlja se proces transformacije svojine na zemljištu.

Konverzija zemljišta je omogućila većem broju privrednika da steknu pravo svojine na građevinskom zemljištu bez plaćanja naknade.

U Republičkom geodetskom zavodu naglašavaju da je upisano pravo korišćenja zemljišta preduslov za konverziju.

Beograđanin Jugoslav Bakalović ima uknjiženu kuću, ali plac od tri ara na kojem je izgrađena je javna svojina.

- Problem je što bih hteo da proširim kuću, da dogradim nešto, da renoviram. Ne mogu ništa zato što nisam vlasnik zemljišta. Hteo bih da bude moje vlasništvo, tu konverziju da uradim. Pokušavao sam 30 godina i nikako nisam uspeo u tome - poručuje Jugoslav Bakalović.

Zahtev za upis prava svojine nad zemljištem u katastar mogu da podnesu preko advokata, uz plaćanje takse od sedam hiljada dinara, poručuju iz Republičkog geodetskog zavoda.

- Najčešće se radi o tome da neka stara isprava nije sprovedena na vreme. Dakle, sprovedena je u odnosu na objekat ili neka isprava koja se nalazi u opštinskoj arhivi nikada nije sprovedena u katastru i zbog toga danas imamo upisana neka lica koja nikakve veze nemaju sa vlasnikom objekta. Dakle, da bismo došli do toga da prvo imamo pravo korišćenja, pa da ga možemo konvertovati, treba koristiti postupak ciljane konvalidacije - objašnjava Miloš Bjelanović, pomoćnik direktora za pravne poslove RGZ-a.

Za privatizovana preduzeća konverziju radi Agencija za prostorno planiranje i urbanizam. U njihovoj nadležnosti su i slučajevi građana koji su pravo korišćenja zemljišta dobili od države, ali na njemu nisu izgradili objekte.

- Agencija za prostorno planiranje pre svega proverava planske dokumente. Dakle, da se ne desi da se radi o određenom građevinskom zemljištu koje obavezno po planskom dokumentu mora biti i mora služiti objektima u obaveznoj javnoj svojini. Da tu ne bi došlo do problema, agencija pre svega proverava to i još neke preduslove - navodi Bjelanović.

Milica Malešić, rukovodilac grupe za korisnički servis RGZ-a, poručuje da su vrata Republičkog geodetskog zavoda otvorena za sve građane i bilo koje nedoumice koje se odnose na bilo koje pravne radnje – konvalidaciju, konverziju i slično. Termini se mogu zakazati i putem telefona 0700 500 500, ali i mejlom na adresu otvorenavrata@rgz.gov.rs.

Do sada je stiglo više od 4.000 zahteva za promenu namene 9.000 parcela iz prava korišćenja u pravo svojine.

