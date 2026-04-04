ŽENA PALA SA TREĆEG SPRATA, ŽIVOTNO UGROŽENA: Nesreća na Vračaru

TEŠKA nesreća dogodila se danas oko 14 časova u Južnom bulevaru na Vračaru u Beogradu, u kojoj je teško povređena žena stara oko 40 godina.

Prema nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila kada je žena pala sa trećeg sprata stambene zgrade i tom prilikom zadobila povrede opasne po život. Okolnosti pod kojima je došlo do pada za sada nisu poznate, a nadležni organi utvrđuju sve detalje događaja.

Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na lice mesta, gde je povređenoj ukazana prva pomoć, nakon čega je hitno prevezena u Urgentni centar, gde su lekari započeli reanimaciju.

Prema prvim informacijama, žena je prilikom pada zadobila teške telesne povrede, uključujući prelome obe noge. Njeno stanje je kritično i prebačena je u crvenu zonu, a lekari se bore za njen život.

Policija je na licu mesta i obavlja uviđaj, a istraga je u toku.