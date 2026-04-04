AMERIČKE SPECIJALNE SNAGE UŠLE U IRAN: Akcija izvedena po hitnom postupku
Američke specijalne snage ušle su u Iran u petak uveče kako bi spasile člana posade oborenog borbenog aviona, piše britanski Telegraf.
Kao se dodaje, "Iran je oborio američki F-15 iznad svog vazdušnog prostora, prvi borbeni avion uništen neprijateljskom vatrom od početka rata".
Dva člana posade su se katapultirala, navode izveštaji, što je pokrenulo trku između Irana i SAD u pronalaženju zarobljenih američkih pilota.
- Jedna osoba je spasena tokom operacije u kojoj su učestvovala dva američka vojna helikoptera i niskoleteći avion-tanker, koji su bili ciljani lakim naoružanjem. - navodi se u članku.
Oba helikoptera su pogođena iranskom vatrom, a jedan je ostavljao dim dok se vraćao na iračku teritoriju, ali su bezbedno sleteli, rekli su zvaničnici.
Boravak preostalog američkog pilota nije bio poznat u petak uveče, jer su iranski mediji emitovali snimke lokalne milicije koja se širi u operaciji potrage.
Nudila se nagrada od 60.000 dolara za njegovo hvatanje, dok je Iran proglasio "pobedu" obaranjem američkog aviona.
(Telegraf)
Komentari (0)