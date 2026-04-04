AMERIČKE SPECIJALNE SNAGE UŠLE U IRAN: Akcija izvedena po hitnom postupku

В.Н.

04. 04. 2026. u 10:38

Američke specijalne snage ušle su u Iran u petak uveče kako bi spasile člana posade oborenog borbenog aviona, piše britanski Telegraf.

Kao se dodaje, "Iran je oborio američki F-15 iznad svog vazdušnog prostora, prvi borbeni avion uništen neprijateljskom vatrom od početka rata".

Dva člana posade su se katapultirala, navode izveštaji, što je pokrenulo trku između Irana i SAD u pronalaženju zarobljenih američkih pilota.

 - Jedna osoba je spasena tokom operacije u kojoj su učestvovala dva američka vojna helikoptera i niskoleteći avion-tanker, koji su bili ciljani lakim naoružanjem. - navodi se u članku.

Oba helikoptera su pogođena iranskom vatrom, a jedan je ostavljao dim dok se vraćao na iračku teritoriju, ali su bezbedno sleteli, rekli su zvaničnici.

Boravak preostalog američkog pilota nije bio poznat u petak uveče, jer su iranski mediji emitovali snimke lokalne milicije koja se širi u operaciji potrage.

Nudila se nagrada od 60.000 dolara za njegovo hvatanje, dok je Iran proglasio "pobedu" obaranjem američkog aviona.

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

