TRAMP SE UPRAVO OGLASIO: Ostalo im je 48 sati, kreće pakao

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp se upravo oglasio na društvenoj mreži "Truth Social" i opet je zapretio Iranu.

- Sećate li se da sam Iranu dao deset dana da postigne dogovor ili otvori Ormuski moreuz. Vreme ističe! Još 48 sati pre nego što će se sav pakao obrušiti na njih! Slava Bogu! - napisao je američki predsednik.

Podsećamo, Tramp je Iranu prvo dao rok od 48 sati da odblokira Ormuski moreuz ili će u suprotnom uništiti lektrane i infrastrukturu.

Iz Teherana je odgovoreno da će u tom slučaju gađati iste objekte i fabrike za desalinizaciju vode u zemljama regiona.

Pre istega tog roka Tramp se oglasio i poručio da produžava rok za 5 dana i suspenduje napade, objavljujući kako pregovoara sa Iranom.

Potom je 27. marta rok produžio na 10 dana.

"Na zahtev iranske vlade, molim vas da ova izjava posluži kao znak da suspendujem period uništavanja elektrana za 10 dana, do ponedeljka, 6. aprila 2026. godine, u 20 časova po istočnom vremenu", naveo je šef Bele kuće i dodao da "Razgovori su u toku i, uprkos pogrešnim izjavama medija koji šire lažne vesti i drugih, idu veoma dobro".

Iran je potom više puta demantovao da se pregovori vode.

Danas se oglasio i portparol Ministarstva spoljnih poslova Pakistana, koji je rekao da su napori njegove vlade da posreduje u postizanju primirja "upravo na pravom putu".

Tahir Andrabi je usledio nekih nedelju dana nakon što je Pakistan ugostio visoke diplomate iz Turske, Egipta i Saudijske Arabije i ponovio spremnost da posreduje u razgovorima između Vašingtona i Teherana.

Ranije danas, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči je rekao da njegova vlada "nikada nije odbila da dođe u Islamabad", ali da traži "konačan i trajan" kraj sukoba.

Pakistanski ministar spoljnih poslova Išak Dar pozdravio je ovu izjavu, napisavši na X: "Iskreno cenim vaše pojašnjenje, dragi brate @Araghchi."

