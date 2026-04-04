PONOVO DOKAZ KOLIKO JE MONSTRUOZNA BLOKADERSKA POLITIKA: U Boru linčuju i ljude koji su protiv vlasti jer nisu bili sa njima na listi

ATMOSFERA u Boru dostiže tačku ključanja, a najnoviji događaji ponovo otvaraju pitanje, gde vodi radikalizacija blokaderske politike i koliko daleko može da ide obračun sa neistomišljenicima.

Prema svedočenjima koja su se pojavila u javnosti, na meti više nisu samo predstavnici vlasti, već i građani koji su politički protivnici vlasti, ali nisu pristali da budu deo lista i struktura koje predvode blokaderi.

Kako se navodi u javnim obraćanjima, na društvenim mrežama počelo je objavljivanje imena i fotografija ljudi koji su godinama bili opoziciono orijentisani, učestvovali na protestima i javno iskazivali svoje stavove – ali sada su označeni kao „neprijatelji“, isključivo zato što nisu podržali blokadere.

Molim vas @studentblokade zaustavite javni linč u Boru za svakog ko je podržavao listu koju sam vodila na lokalnim izborima. Ljudi koji su aktivisti za listu br 2, na kojoj jesu iz nps, nls, ds i ssp i nekih udruženja, a ne studenti, ali su dobili vašu podršku, na FB objavljuju… — Irena Živković (@IrenaBor1) April 3, 2026

Ovakav vid targetiranja, koji sve više liči na javni linč, izazvao je ozbiljan strah među građanima. Ljudi se, kako se tvrdi, plaše za bezbednost svojih porodica, a situacija je dodatno eskalirala do te mere da je uključena i policija. Mnogi ističu da se u Boru nikada ranije nije dešavalo nešto slično.

Posebno zabrinjava činjenica da su mete upravo oni koji nemaju političku zaštitu – obični ljudi, aktivisti i građani koji su koristili svoje demokratsko pravo da podrže koga žele. Sada se, međutim, nalaze pod pritiskom i izloženi javnom progonu, što dodatno produbljuje podele u društvu.

Poruke koje dolaze iz Bora ukazuju na ozbiljno upozorenje – da ovakav način delovanja može lako prerasti u nasilje. U maloj sredini, gde se svi međusobno poznaju, ovakva atmosfera može imati nesagledive posledice.

Ono što dodatno šokira jeste ocena da ovakvi postupci nemaju nikakve veze sa vrednostima za koje se blokaderi navodno javno zalažu. Umesto borbe za demokratiju i slobodu mišljenja, sve više se govori o pritisku, zastrašivanju i pokušaju da se svi koji ne misle isto – eliminišu iz javnog prostora.

Građani Bora sada se nalaze između straha i neizvesnosti, dok se postavlja ključno pitanje – ko je sledeći na meti i da li će neko reagovati pre nego što situacija izmakne kontroli.