UHAPŠENOM SRBINU A.D. IZ GRNČARA: Određeno zadržavanje do 48 sati

SRBINU A.D. iz sela Grnčare, koga je danas tzv. kosovska policija uhapsila pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu i Metohiji, određeno je zadržavanje do 48 sati, saopštio je njegov advokat Nikola Todorović.

Todorović je izjavio da se njegov branjenik, koji je huapšen pdo sumnjom za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine, trenutno nalazi u pritvorskoj jedinici u Lipljanu.

Prema rečima Todorovića, A.D. tužilaštvo tereti da je bio prisutan kada je jedno lice prebijeno u policijskoj stanici u Kačaniku, iako on tvrdi da u to vreme nije bio u tom mestu.

-Detalje nemamo, ne znamo ni ko ga je prijavio. On tvrdi da u to vreme nije bio u Kačaniku, naveo je advokat Todorović.

Hapšenje A.D. je sedmo od početka godine pod sumnjom za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji u periodu od 1998-1999. godine.

Iz Kancelarije za KiM Vlade Srbije ranije danas su poručili da današnje hapšenje svedoči o tome da Priština nastavlja progon srpskog naroda sa Kosova i Metohije.

U želji da isprovociraju i zastraše srpski narod na ovim prostorima, prištinske vlasti nastavljaju sa praksom arbitrarnog hapšenja Srba i po pravilu bez ikakvih relevantnih dokaza i kredibilnih svedoka, što govori o jasnoj političkoj pozadini ovakvih akcija", navode iz Kancelarije za KiM.

