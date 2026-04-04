KRAĐAMA NA RUDARSKOM KOPU OŠTETILI EPS ZA VIŠE DESETINA MILIONA DINARA: Oglasio se Elektroprivreda Srbije
ODELjENjE za korporativnu bezbednost RB “Kolubara” tesno je sarađivalo sa UKP, PU grad Beograd i PS Lazarevac na otkrivanju lica koja su oštetila rudarski basen, odnosno „Elektroprivredu Srbije“, za više desetina miliona dinara.
- Policija je uhapsila dve grupe, ukupno 7 lica, radnika RB “Kolubara” i “ProTent-a”, koja su duži vremenski period krala visokonaponske i niskonaponske kablove na površinskom kopu „Polje E“, na teritoriji Medoševca, Zeoka i Baroševca.
U sinoćnoj zajedničkoj akciji uhapšena su 4 zaposlena “ProTent-a” angažovana na poslovima staničara na sistemu, električara i planer majstora u RB “Kolubara”.
Njihovim kriminalnim radnjama samo od početka 2026. godine direktna šteta naneta rudniku premašuje 7 miliona dinara, dok se indirektna šteta ogleda u desetinama miliona dinara jer su posledice njihovog delovanja bili zastoji u radu glavne rudarske mehanizacije i ugrožavanje rada površinskog kopa „ Polje E”.
“Elektroprivreda Srbije” i nadležne službe u RB “Kolubara” nastaviće sa intenzivnom saradnjom sa nadležnim policijski organima kako bi se osigurala nesmetana proizvodnja uglja, jer je to od strateškog interesa za državu Srbiju i sve njene građane. Takođe, EPS izražava žaljenje što nekolicina zaposlenih na ovaj način urušava ugled naših odgovornih i posvećenih radnika koji daju nemerljiv doprinos energetskoj sigurnosti Srbije - navodi se u saopštenju.
POTROŠNjA VEĆA I DO 300 ODSTO? Kraljevčani ogorčeni zbog februarskih računa za struju
19. 03. 2026. u 14:39
HE "Buk Bijela" bez uticaja na životnu sredinu u Crnoj Gori
17. 03. 2026. u 15:53
ZBOG NOVOG NAMETA BRISELA NIJE OTIŠAO NI KILOVAT STRUJE U EU: Izvoz pao za 27 odsto
16. 03. 2026. u 14:50
ODJEKNULA EKSPLOZIJA U ZEMUNU: Ima povređenih, buknula vatra, službe na terenu
05. 04. 2026. u 20:15
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
