PRONAĐENO TELO MUŠKARCA U PORODIČNOJ KUĆI KOD BOGATIĆA: Prijatelj ga pronašao u postelji, telo poslato na obdukciju

В.Н.

09. 11. 2025. u 15:53

LEKARI Hitne pomoći po dolasku na teren samo su mogli da konstatuju smrt muškarca, za koga se sumnja da je preminuo u četvrtak uveče

Foto Shutterstock

Telo muškarca (69) pronađeno je u jutros u njegovoj porodičnoj kući u mestu Klenje kod Bogatića. 

Kako Kurir saznaje, njegovo telo pronašao je njegov prijatelj koji je došao da ga poseti. 

- Prijatelj je prvo dozivao muškarca, a onda je ušao u kuću koja je inače, bila otključana. Nije mu se odazivao. Video je da leži u krevetu, ali mu i dalje nije dogovarao. Kada se približio i dodirnuo ga, muškarac je bio hladan... Promenio je i boju - kaže nam sagovornik i dodaje:

- Šokirani čovek je uspeo da se sabere i pozvao je odmah policiju i Hitnu pomoć. Lekari su nakon dolaska na teren samo mogli da konstatuju smrt muškarca, čije telo je nakon uviđaja poslato na obdukciju koja će utvrditi kada i kako je nastupila smrt. 

Prema prvim informacijama, sumnja se u pitanju prirodna smrt koja je najverovatnije nastupila u četvrtak uveče. 

Meštani Klenja kažu da je muškarac živeo sam i da je imao zdravstvene probleme. 

