PREDLOZI ZELENSKOG SU BEZ ZNAČAJA Tramp: Uskoro nameravam da razgovaram s Putinom

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je izjavio da namerava uskoro da razgovara telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Foto: Profimedia

On je, takođe, rekao da čeka Vladmira Zelenskog da se sastanu, mada nije precizirao ni vreme ni mesto susreta.

-Zelenski će doći kod mene, rekao je Tramp.

Mediji su ranije objavili da će Tramp primiti Zelenskog u rezidenciji na Floridi 28. decembra.

Prema Trampovim rečima, bilo kakvi predlozi Zelenskog u vezi sa rešavanjem ukrajinske krize nemaju značaja bez njegovog odobrenja.

sputnikportal.rs

