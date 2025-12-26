PREDLOZI ZELENSKOG SU BEZ ZNAČAJA Tramp: Uskoro nameravam da razgovaram s Putinom
AMERIČKI predsednik Donald Tramp je izjavio da namerava uskoro da razgovara telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
On je, takođe, rekao da čeka Vladmira Zelenskog da se sastanu, mada nije precizirao ni vreme ni mesto susreta.
-Zelenski će doći kod mene, rekao je Tramp.
Mediji su ranije objavili da će Tramp primiti Zelenskog u rezidenciji na Floridi 28. decembra.
Prema Trampovim rečima, bilo kakvi predlozi Zelenskog u vezi sa rešavanjem ukrajinske krize nemaju značaja bez njegovog odobrenja.
sputnikportal.rs
