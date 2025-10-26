ON JE PIJAN AUDIJEM UBIO CELU PORODICU: Najnoviji detalji teške nesreće na Novom Beogradu

KOD kule West 65 noćas u 00.51 čas dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su poginule tri osobe - otac, majka i dete ( D.K. 36, B.Ž 32 i M.Ž. 10).

Foto: I.M.

Poginuli B.Ž. je saobraćajni policajac koji je to veče bio van dužnosti.

Porodica se nalazila u automobilu marke "Hyundai" beogradskih registracija, a na njih je naleteo "Audi" (BiH registarcija) kojim je upravljao osumnjičeni (Nikola Đ. 24 )

Tokom istrage je utvrđeno da je "Audi" prošao na crveno svetlo semafora na raskrsnici Bulevara heroja sa Košara i ulice Omladinskih brigada i udario u "Hyundai" koji je prošao na zeleno svetlo.

Na alko testu je utvrđeno da je Nikola Đ. bio pijan, on je zadobio lake povrede.

Po nalogu tužioca iz VJT u Beogradu vozaču audija je određeno zadržavnje 48 sati, putnik iz Audija je zadobio teške telesne povrede.