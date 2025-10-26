PROLETEO KROZ CRVENO I UBIO CELU PORODICU: Novi detalji stravične saobraćajne nesreće

NA Novom Beogradu kod kule West 65 noćas u 00.51 čas dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su poginule tri osobe - muškarac (36), žena (32) i dečak (10).

Foto: Shutterstock/Ilustracija

U stravičnom sudaru u Bulevaru heroja sa Košara život je izgubila jedna porodica.

Prema nezvaničnim informacijama, troje poginulih bili su u vozilu marke "hjundai" kada je na njih naleteo vozač automobila marke "audi" (24) sa tablicama BiH.

On je, prema rečima očevidaca prošao kroz crveno svetlo i direktno udario u automobil u kojem se nalazila porodica. Otac, majka i sin su od zadobijenih povreda preminuli na licu mesta.

- Video sam svašta, ali ovo je nešto najjezivije do sada - kaže potreseni očevidac.

Na Novom Beogradu kod kule "West" sve je vrvelo od policije. Na lice mesta izašao je tužilac kako bi odmah obavio uviđaj.

(Blic)