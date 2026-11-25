VIŠE javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je dana 25.11.2026. godine podnelo optužni akt protiv S.B. zbog 129 krivičnih dela koja ulaze u sastav produženog krivičnog dela Nesavestan rad u službi iz člana 361. Krivičnog zakonika.

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Optužnim aktom, kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, S.B. stavlja se na teret da je kao načelnik Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada, kršenjem propisa i opštih akata, propuštanjem dužnosti nadzora i na drugi način, očigledno nesavesno postupao u vršenju službe, i to u pogledu kontrole realizacije 129 projekata udruženja koje je Grad Novi Sad finansirao preko Gradske uprave za privredu. Na taj način je Gradu Novom Sadu pričinjena šteta u iznosu od 85.310.000,00 dinara.

Optužni akt, kako se dodaje, ima 345 strana, a spisi predmeta preko devet hiljada stranica i nalaze se u 19 registratora.

- Tužilaštvo je predložilo da sud izrekne S.B. maksimalnu zaprećenu kaznu zatvora u trajanju od pet godina, kao i meru bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u maksimalnom trajanju od deset godina - navodi se u saopštenju novosadskog VJT.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je, u periodu od 19. februara 2025. do 25. novembra 2026. godine, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva podnelo 35 optužnih akata kojim je obuhvaćeno 410 projekata, za koje postoji opravdana sumnja da su budžetu Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i Grada Novog Sada prouzrokovali štetu u iznosu od 156.016.136,52 dinara. Do sada su tim povodom u 16 predmeta donete osuđujuće presude, od kojih su u 12 predmeta pravosnažne.